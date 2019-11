Ferran Torres Juventus | Paratici piomba sul baby talento del Valencia

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 16 novembre 2019)continua a lavorare sui grandi colpi in entrata. Giorni intensi per gli osservatori bianconeri, sparsi nel mondo a visionare i talenti mondiali, futuri crack. E tra questi c’è, esterno d’attacco di proprietà del, di nazionalità spagnola. Classe 2000, numeri interessanti e, soprattutto, una clausola rescissoria da 100 milioni. Musica per le orecchie del club spagnolo, pronto a effettuare una possibile cessione corposa con tanto di plusvalenza monstre. Ma senza sottovalutare l’attuale scadenza contrattuale targata 30 giugno 2021., osservatori bianconeri in azione Eppure, nonostante la grossa valutazione, la Vecchia Signora non sembrerebbe avere particolari dubbi. Ma c’è di più, ad esempio, che gli osservatori della Juve hanno avuto modo di visionareanche ...

romeoagresti : #Juventus, osservatori in azione per #FerranTorres // Juventus are closely following Ferran Torres ?????? ??… - GoalItalia : Gli osservatori della Juventus in azione: seguito da vicino Ferran Torres [@romeoagresti] ?? - paxer89 : RT @romeoagresti: #Juventus, osservatori in azione per #FerranTorres // Juventus are closely following Ferran Torres ?????? ?? -