Venezia, Mibact: impegno straordinario

"Sono qui per cose operative, non per fare passerelle. Bisogna capire i danni enormi al patrimonio culturale. Serveenorme dello Stato e di tutta la comunità italiana a: non solo è un simbolo ma qui è danneggiata la vita di migliaia di persone e imprese". Così il ministroFranceschini. "Sono partitele prime misure per l'emergenza, ma qui c'è un problema enorme dal completamento del Mose ai danni ad attività commerciali e private. I 20mln andranno in urgenze ma servono altre cifre.Rifinanzieremo la legge speciale"(Di venerdì 15 novembre 2019)