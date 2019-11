Fonte : repubblica

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il modo migliore per monitorare l'andamento dei virus, e programmare gli interventi, è studiando ichhe vengono dai telefoni. Lo ha dimostrato uno studio dell'Efpl di Losanna e del Mit

UniversoSocialM : Usare i dati degli smartphone per prevedere le epidemie nelle città - giuliog : RT @rep_tecno: Usare i dati degli smartphone per prevedere le epidemie nelle città - repubblica : RT @rep_tecno: Usare i dati degli smartphone per prevedere le epidemie nelle città -