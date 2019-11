Ecco uno dei dinosauri più soffici mai scoperti

Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019) (foto: Peter Trusler/Uppsala University) Vagava per il Polo Sud, circa 100milioni di anni fa. Si tratta di un dinosauro provvisto dipiume, che servivano per far fronte a climi gelidi e ambienti estremi. A raccontarlo è stato un team di ricercatori internazionale, coordinato dalla Uppsala University, in Svezia, che per la prima volta ha fornito le prove di come questiusassero le piume anche in ambienti come quello dell’emisfero australe. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Gondwana Research. Per capirlo, i ricercatori hanno esaminato tramite avanzate tecniche microscopiche e spettroscopiche una serie di ossa e piume fossili accumulati nei sedimenti di un lago del Polo sud (in quella che è ora l’Australia) 118 milioni di anni fa. Dalle analisi è emerso che iavevano una inaspettata varietà di proto-piume, ossia piume non così ...

