Al Napoli interessa Torreira Arsenal | già per gennaio

Le notizie del giorno – Lo sceicco interessato al Napoli - il retroscena shock di Asprilla - le bombe di calciomercato : Le notizie del giorno – “Alla fine di una stagione nella quale da gennaio avevo praticamente smesso di giocare non per mia volontà né per problemi fisici, l’allenatore mi dice che farò parte del gruppo pur perdendo la centralità. Accetto di rimettermi in gioco, sono all’ultimo anno di contratto. Poco prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, però, ricevo un sms dal team manager, l’ex arbitro Romeo: ‘Tu non vieni’. ...

Sangermani - match analyst : “Milan-Napoli può avere contenuti molto interessanti e su Gattuso…” : Gattuso, il match analyst: Certe informazioni non mi arrivano, ma la stima di De Laurentiis fa piacere al mister… Sangermani MILAN NAPOLI GATTUSO — A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Marco Sangermani, match analyst dello staff di Rino Gattuso, per parlare dei Milan – Napoli e della stima che De Laurentiis ripone in Gattuso. Queste le parole di ...

Napoli - Koulibaly tranquillizza i tifosi azzurri : “il mercato non mi interessa - voglio vincere lo Scudetto” : Il difensore senegalese ha sottolineato come veda il suo futuro legato ai colori azzurri, ammettendo di voler vincere con il Napoli L’espulsione arrivata contro il Cagliari e qualche cattiva prestazione di troppo hanno acceso i riflettori su Koulibaly, autore di un avvio di campionato non proprio esaltante con la maglia del Napoli. Marco Alpozzi/LaPresse Nessuna preoccupazione però per il senegalese, che ha tranquillizzato tutti dal ...

Diletta Leotta : “I cori di Napoli? Tutto virale. Se ti interessa il calcio mi ascolti - altrimenti mi guardi” : La presentatrice Diletta Leotta si è concessa al Sun per un’intervista su sogni, obiettivi di lavoro e qualche retroscena sui fatti del San Paolo di Napoli, quando i tifosi partenopei le hanno dedicato cori sessisti: “È stato un malinteso. I tifosi del Napoli mi hanno supportato per tutta la partita, poi hanno provato ad andare oltre dopo la vittoria del Napoli, ma era solo uno scherzo. La mia reazione è stata parte dell’ironia ...