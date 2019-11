Aggressione ad un arbitro | 4 anni di squalifica ad un allenatore DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il Giudice Sportivo hato fino a giugno 2023 l’del “Calcio Montenero“, società molisana del campionato femminile di calcio a 5. Il suddetto tecnico ha aggredito l’procurandogli lesioni guaribili in dieci giorni. L’episodio a Mirabello Stico (Campobasso) nel corso della gara con il ‘Mirabello Calcio’ dello scorso 8 novembre. Dopo essere stato espulso, perché entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione, si è avvicinato al direttore di gara colpendolo tre volte tra la gamba sinistra e l’anca sinistra e alla mano destra. Bloccato dai dirigenti locali, una volta negli spogliatoi, ha rivolto frasi minacciose all’che aveva sospeso definitivamente la partita non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara. Alla società ‘Calcio Montenero’ è stata anche ...

