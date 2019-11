Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) Un mare di ‘’ ha invaso ildi. Più dipersone ha risposto all’appello lanciato via Facebook da quattro ragazzi sei giorni fa, in risposta alla convention leghista del Paladozza, dove il leader del Carroccio Matteo Salvini è salito sul palco per aprire la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. “Piazza Maggiore: qui c’è unabellissima. Grazie ai ragazzi che l’hanno organizzata”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.La piazza ha risposto alla chiamata degli organizzatori, Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa, che volevano radunare in un flash mob 6000per superare il popolo leghista del Paladozza, che ha una capienza di 5.570 posti. ...

HuffPostItalia : Undicimila 'sardine' al Crescentone di Bologna, quasi doppiati i leghisti per Salvini al Paladozza - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Undicimila 'sardine' al Crescentone di Bologna, quasi doppiati i leghisti per Salvini al Paladozza - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Undicimila 'sardine' al Crescentone di Bologna, quasi doppiati i leghisti per Salvini al Paladozza -