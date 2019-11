Salviamo Venezia | altrimenti ci toccherà andare a Las Vegas per visitarla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Francamente mi sono stancata di scrivere sgomenta sui beni culturali in rovina:rischia di morire, questa volta sul serio, sotto l’acqua; Torino ha avuto, tre volte, un imponente complesso sabaudo divorato dalle fiamme e terremoti, non dico prevedibili ma in zone notoriamente a rischio sismico, con monumenti che avrebbero potuto essere monitorati e che invece sono andati irrimediabilmente persi. La stessa ricostruzione, anche in zone virtuose come l’Emilia Romagna, stenta a decollare, con amministrazioni che invocano progetti di nuove costruzioni anziché recuperare celermente le testimonianze del passato. A rischio di “passare per passatista” – mi si perdoni il gioco di parole – insisto perché l’Italia impieghi tutte le sue energie, anche ricorrendo all’aiuto di privati volenterosi, mecenati o sponsor, nella salvaguardia del suo patrimonio ...

