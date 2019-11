Registrazione Trono Classico U&D 14 novembre | assenti le corteggiatrici di Raselli

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Nuovo terremoto all'interno deldi Uomini e donne, che non sta certo attraversando la fase più interessante della sua storia. La conferma di sorprendenti novità è arrivata dallaeffettuata oggi 14, durante la quale anche la tronista Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta. Consapevole dell'interesse per Daniele, ha deciso di continuare il percorso con lui lontano dalle telecamere mentre Alessandro, il corteggiatore deluso, potrebbe in futuro sedere sull'ambita poltrona rossa. Le novità del giorno hanno riguardato anche Giulioche si è trovato solo, senza le sue. Ciò ha reso necessaria una corsa in auto verso la casa di Giovanna, con la quale potrebbe arrivare il chiarimento. E chissà che, anche in questo caso, non arrivi il momento della scelta. Uomini e donne anticipazioni:di GiulioLe recenti ...

martaxxofficial : Comunque io sono ancora sotto shock per la scelta di Giulia e per Raffaella Mennoia che ha rimandato il trono di Al… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Beh che dire.. spero in un trono over tutta le settimana e chiudiamo il classico e areuar ?? #UominieDonne https://t.c… - LeViDiTw : GIULIA QUATTROCIOCCHE HA SCELTO! Tutte le anticipazioni del Trono Classico: -