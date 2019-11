Massimo Giletti a Otto e Mezzo contro Barbara Lezzi | Masaniello improvvisato

Massimo Giletti - nuovo attacco alla D’Urso : «Ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Essere giornalisti è tutt’altra cosa» : Massimo Giletti L’inchiesta giornalistica Camorra Entertainment sul matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, prosegue, così come la ‘crociata’ di Massimo Giletti nei confronti di Barbara D’Urso, che a Live ha dato ampio spazio alle discusse nozze e ai due sposini. Il conduttore non si nasconde più dietro a frecciatine e allusioni varie e, come già fatto domenica a ...

Massimo Giletti contro Barbara d’Urso : “Basta - è inaccettabile!” : Massimo Giletti si scaglia contro Barbara d’Urso per il caso Tony Colombo-Tina Rispoli In una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Massimo Giletti ha parlato a tutto campo del suo programma Non è l’arena su La7, delle sue inchieste e… di Barbara d’Urso. A proposito della conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Non è la d’Urso, Giletti da un po’ di settimane sta riprendendo i temi da lei ...

Massimo Giletti : “Basta distorcere la realtà della camorra in tv. Il racconto che fa la D’Urso è inaccettabile” : Una troupe del suo programma è stata aggredita ieri a Napoli mentre cercava di intervistare il cantante Tony Colombo. Cosa è successo? “Quando vai sulle tracce di qualcosa che si cerca di non raccontare, il rischio che qualcuno si inquieti c’è. La troupe ha avuto un po’ di difficoltà ma non ne farei un caso. Chi va avanti sa che è complicato.” L’aggiornamento, l’ennesimo, di un caso che sta catalizzando ...

Non è l'Arena - lo "zio" Massimo Giletti saluta la figlia di Salvini? Insulti sui social contro il conduttore : Siamo al consueto delirio. Bisogna riavvolgere il nastro fino a domenica sera, in onda su La7 c'era Non è l'Arena di Massimo Giletti. Durante il programma è intervenuto in collegamento video per un'intervista Matteo Salvini, il quale prima di fare il punto sul quadro politico ha rivolto un bacio all

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti si complimenta con Vox : "Diranno che sono fascisti ma..." : Matteo Salvini, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, fa i complimenti a Vox, il partito di destra spagnolo che avrebbe più che raddoppiato i voti alle elezioni di oggi secondo i primi exit poll. E' un "risultato incredibile", commenta il leader della Lega in diretta: "Già so

Massimo Giletti - Non è l’Arena. Cecchi Paone : “Non è facile…” : Alessandro Cecchi Paone dice la sua su Massimo Giletti e Non è l’Arena Il programma di approfondimento giornalistico condotto da Massimo Giletti su La7, ogni domenica in prima serata, affronta i temi più scottanti legati all’attualità e, ultimamente, sta virando anche verso il gossip. Nelle ultime settimane si è tornati a parlare del caso Mark Caltagirone. Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica su Nuovo Tv in cui risponde alle ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti provoca Adriano Celentano? Replica senza sconti : "Cosa penso del tuo programma" : Nel primo appuntamento di Adrian, il nuovo show di Adriano Celentano, tra gli ospiti c'è anche Massimo Giletti. Proprio quest’ultimo ha provocato una amnesia ad Adriano Celentano nei primi minuti dello spettacolo. Lo showman ha presentato i suoi cinque ospiti e su Massimo Giletti ha detto che con l

Massimo Giletti provoca Celentano - che replica : “Mi hai assalito” : Massimo Giletti provoca Celentano in diretta: Adriano ha un’amnesia e lo rimprovera Da questa sera 7 novembre Adriano Celentano è tornato in tv, dopo lo sfortunato esperimento dello scorso anno di Adrian. Nel primo appuntamento gli ospiti sono stati Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti. Proprio quest’ultimo ha provocato una amnesia ad Adriano Celentano proprio nei primi minuti ...

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Foto dal Backstage : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

Maria Elena Boschi ospite di Massimo Giletti - la rete “impazzisce” per lei. Sui social molti apprezzamenti per il look della ex ministra : È Maria Elena Boschi la protagonista del “faccia a faccia” di domenica 3 novembre di “Non è l’Arena” la trasmissione condotta da Massimo Giletti. L’ex ministro – ora volto tra i più noti del nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva – ha affrontato l’intervista con la consueta verve, mostrandosi in palle e rispondendo punto su punto alle domande del conduttore. Su Twitter e sui social la ...

Massimo Giletti bacchetta la D’urso ma forse dimentica qualcosa… : Massimo Giletti, Fabrizio Corona “Attenzione, bisogna essere molto cauti quando si fanno determinate cose“. Così sentenziava Massimo Giletti domenica sera, riferendosi al racconto televisivo del matrimonio di Tony Colombo e bacchettando Barbara D’Urso. Mentre distribuiva patenti sulla corretta informazione, tuttavia, il conduttore dimenticava forse di essere finito lui stesso a sfiorare inavvertitamente quel campo minato di cui ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti contro Barbara d'Urso : ma a che gioco stiamo giocando? : Massimo Giletti contro Barbara d'Urso. Il conduttore di Non è l'Arena nell'ultima puntata si è occupato ieri sera su La7 del matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso per una faida. Nell’occasione, il conduttore ha criticato quelle tra

Furia Massimo Giletti - succede in diretta. E Barbara D’Urso finisce sotto accusa : Il 28 marzo di quest’anno il cantautore Tony Colombo e Tina Rispoli si sono uniti in matrimonio. Le sue nozze con la vedova del boss ucciso dalla camorra, Gaetano Marino, continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica anche a distanza di diversi mesi. Ricorderete infatti che i due sono stati anche ospiti di Barbara D’Urso. Durante la trasmissione andata in onda su Canale 5 raccontarono il loro punto di vista e si dichiararono ...