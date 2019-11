Marcello Lippi | la Cina perde 2 a 1 contro la Siria e lui si dimette | “Devo prendermi

Marcello Lippi annuncia le dimissioni da ct della Cina : La sconfitta della Cina contro la Siria è risultata fatale per Marcello Lippi. Il ct ha annunciato le sue dimissioni dalla panchina della Nazionale. Ritiene non ci siano più le condizioni per proseguire il suo percorso da allenatore. Lippi è rimasto deluso anche per le numerose critiche ricevute negli ultimi giorni. Al termine della gara ha dichiarato: “La squadra avrebbe dovuto dare tutto sul campo, ma se c’è la paura di perdere una ...

Bufera su Marcello Lippi – Va in vacanza e lascia la Cina al suo vice : Il Fatto Quotidiano riporta in merito alla Bufera cinese che si è scatenata nei confronti del c.t. Marcello Lippi. Lippi ha “prenotato” le vacanze natalizie a Viareggio lasciando la qualificazione ai Mondiali 2022 nelle mani del vice Li Tie “Negli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo, Cina compresa, l’immagine della Coppa alzata al cielo di Berlino nel 2006 da Fabio Cannavaro col c.t. Marcello Lippi ...

Lippi - la stampa cinese attacca Marcello : "Come ct guadagna tanto - ma è sempre in Italia" : Tempi duri in Cina per Marcello Lippi. L'attuale ct della nazionale orientale è accusato di non guidare la squadra ai Campionati dell’Est Asia in programma il mese prossimo in Corea del Sud, perché il 71enne tecnico viareggino sarà in Italia. Durissima la reazione dei media cinesi, in particolare de

Champions League - Marcello Lippi non ha dubbi : “la Juventus tra le favorite - il Napoli si farà rispettare” : L’ex ct campione del mondo ha parlato dell’esordio delle italiane in Champions League, esprimendo le proprie personali sensazioni Giornata particolare per Marcello Lippi, impegnato oggi nella regata Millevele che lo vede protagonista. L’ex ct campione del mondo con l’Italia nel 2006 non si è lasciato però sfuggire la possibilità di parlare di calcio, soffermandosi ai microfoni dei cronisti presenti ...