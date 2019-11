Cucchi | “Intollerabile il riaccendersi del pregiudizio verso Napoli e i suoi abitanti”

Cucchi - Naso (avvocato di Mandolini) : “Pestato - ma non fu causa morte. Processo stalinista”. E la famiglia lascia l’aula : “Intollerabile cabaret” : “Qui nessuno nega il pestaggio, ma Stefano Cucchi non morì per quelle percosse. Ci sono almeno una ventina di medici le cui perizie hanno parlato di morte improvvisa ed accidentale”. A rivendicarlo, nel corso della sua arringa al Processo Cucchi bis nell’Aula Bunker di Rebibbia a Roma, l’avvocato Giosuè Bruno Naso, legale di Roberto Mandolini, maresciallo imputato per falso e calunnia al Processo sulla morte del ...