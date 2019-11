Così il principe Carlo festeggia il compleanno | in India senza Camilla e in attesa del

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ile ilnoIle ilnoIle ilnoIle ilnoIle ilnoIle ilnoIle ilnoLo scorso anno ha avuto in suo onore un concerto alla Royal Abert Hall, una cena solenne a Buckingham Palace, un francobollo celebrativo. Il 71esimo, invece, illolontano dalla royal family. Il primogenito di Elisabetta II e delFilippo, nato a Buckingham Palace alle 21:14 del 14 novembre 1948, è in visita ufficiale in. Ed è da solo perché l’amata, per un problema di salute (un’infezione al petto, ndr) è stata costretta ad annullare tutti gli impegni pubblici all’ultimo minuto. Ilè in visita nel Paese per «celebrare le ...

Ulyfey : RT @thesilentzac: Lo dico da napoletano e 'devoto' di Totò: 'preghiera di un clown' interpretata da @rivamesta è così bella che per me è an… - fabiozpp : RT @museiincomune: Giovedì #14novembre al #MuseoCanonica una visita tattile-sensoriale permetterà di percepire le trasformazioni subite dal… - renydem : RT @LilliPerLaZampa: CASAL DI PRINCIPE ???? 2 tesori hanno bisogno di aiuto se qualcuno può intervenire almeno per stallo o recupero, non po… -