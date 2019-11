Venezia : Federlogistica - ‘Italia sta a guardare ma resto del mondo agisce’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – L’acqua alta a Venezia riporta a galla il problema dell’assoluta inerzia con la quale l’Italia sta affrontando il fenomeno dell’innalzamento dei mari. Sul tema interviene, ancora una volta, il presidente nazionale di Federlogistica-Conftrasporto che fa capo a Confcommercio Luigi Merlo per dire cosa si sta facendo in altri Paesi e cosa non si sta facendo nel nostro. “L’assoluta ...

Venezia : Federlogistica - ‘Italia sta a guardare ma resto del mondo agisce’ (2) : (Adnkronos) – Il Comune di New York, ricorda, “ha istituito l’ufficio Recovery and Resilience a dirette dipendenze del Sindaco. Le città Califoniane da tempo studiano il fenomeno. In Italia, una penisola fondata sull’economia del Mare si ragiona sempre in termini di emergenza e senza avere impostato la minima programmazione e un piano per adeguare le infrastrutture”. “Nel visto di questo secolo 190 milioni di ...