Test F1 2020 | calendario | date e programma Ridotto il numero di giorni

Test MotoGP 2020 : calendario - date e programma. Prevista una riduzione di prove : Dal 19 al 20 novembre sarà tempo di Test a Valencia (Spagna) per la MotoGP. La classe regina si esibirà sul tracciato “Ricardo Tormo” per una due-giorni di prove importante per andare a delineare il quadro della situazione. Vedremo i nuovi prototipi sul circuito iberico e non vi sono dubbi che vi è tanta curiosità. Si è reduci da una stagione dominata dallo spagnolo della Honda Marc Marquez, capace di chiudere la contesa ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : Civitanova batte Perugia nel big match! Lube in Testa - Modena risponde - sorride Piacenza : Domenica rovente per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la quarta giornata e soprattutto l’attesissima Civitanova-Perugia, anticipo dell’undicesimo turno. La Lube ha mandato in visibilio l’Eurosuole Forum imponendosi per 3-1, quinta vittoria consecutiva per i Campioni d’Italia che zittiscono i Block Devils nella rivincita ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina Venezia ed è sola in Testa - vittorie di Schio e San Martino di Lupari : La Passalacqua Ragusa è in testa alla classifica in solitaria dopo la sesta giornata. Le siciliane hanno dominato il big match di questo turno di Serie A1 contro la Reyer Venezia, imponendosi per 83-60 al termine di una partita che Ragusa ha fatto sua nel secondo tempo (parziale complessivo di 46-28). Grande prestazione di Dearica Marie Hamby, che ha chiuso con 34 punti a referto. Per la Passalacqua ottima anche la partita di ...

Il rover per la missione del 2020 su Marte è pronto per i primi Test : Gli ingegneri della Nasa non vedono l’ora di vederlo scorrazzare su Marte, ma dovranno pazientare ancora qualche mese prima del lancio della missione – e del suo rover – in direzione Pianeta rosso, previsto per la prossima estate. Nel frattempo il lavoro al quartier generale di Mars 2020 non manca: ora che il rover è assemblato, la tabella di marcia per testare le sue funzionalità è fitta, e al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : terza giornata. Civitanova suda e batte Latina : Lube in Testa. Modena e Milano vincono in carrozza : Questa sera si è completata la terza giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il programma prevedeva tre partite a chiudere questo turno, in campo le big Civitanova e Modena che dovevano rispondere alle vittorie ottenute ieri sera da Perugia e Trento rispettivamente contro Monza (al tie-break) e Vibo Valentia (3-1). Civitanova ha dovuto sudare per 125 minuti per avere la meglio sulla combattiva ...

Dalle wildcard 2020 in Moto2 ai rookie nei Test di Sepang in MotoGp : le novità introdotte dalla Commissione Gara : La Dorna ha approvato le wildcard per la stagione 2020 di Moto2, mentre i rookie di MotoGp potranno esordire nei test di Sepang Lo scorso 2 novembre la Commissione Gara si è riunita a Sepang per discutere e approvare alcune novità riguardanti Moto2 e MotoGp. La riunione, alla quale hanno preso parte Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervè Poncharal (IRTA) e Takanao Tsubouchi (MSMA), con la presenza di Jorge Viegas ...

Motomondiale - Mondiale 2020 : tornano le wild card in Moto2 e vi saranno i rookie nei Test di MotoGP a Sepang : Arrivano alcune novità dal fronte MotoMondiale relativamente alla prossima stagione. La Commissione Gara formata da Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA), Takanao Tsubouchi (MSMA), Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (Direttore tecnologico), riunitasi a Sepang il 2 novembre, ha deciso di approvare alcuni cambiamenti ...

Legge di bilancio 2020 : Testo in pdf al Senato - i cambiamenti : Il passo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Fiscale (Dl n. 124/2019) è stato rappresentato dall’approvazione della prima bozza della Legge di bilancio 2020 in Consiglio dei Ministri. Stiamo parlando di un testo non ancora ufficiale, ma certamente la base di quello che poi andrà a diventare definitivo. Interessante quindi consultarlo nella sua versione integrale per capire meglio quali novità ci aspettano a partire ...

Dakar 2020 - Fernando Alonso continua la sua marcia di avvicinamento : nuovo Test all’Ula-Neom Rally : Lo spagnolo e Marc Coma prenderanno parte al terzo round del Saudi Desert Rally Championship, che ripercorre il tracciato della Dakar 2020 Fernando Alonso continua la fase di avvicinamento alla Dakar 2020, in programma dal 5 al 17 gennaio per la prima volta in Arabia Saudita. Lo spagnolo, insieme al connazionale Marc Coma, saranno impegnati proprio su quei percorsi nel Saudi Desert Rally Championship, partecipando all’Ula-Neom Rally ...

Thomas Back : “I Test genetici antidoping potrebbero già essere utilizzati per Tokyo 2020” : Si è aperta a Katowice (Polonia) la quinta conferenza mondiale della Wada e Thomas Bach, presidente del Cio, ha annunciato l’introduzione dei test genetici antidoping. Una notizia molto attesa, che va ad inserirsi nella infinita battaglia contro chi bara nel mondo dello sport, e che potrebbe segnare una rivoluzione in questa nuova frontiera del doping, laddove cioè, vengono utilizzate cellule, geni o componenti genetici, per migliorare le ...

Manovra 2020 : il Testo è in Senato - Governo pronto a modifiche su plastic tax : La nuova Manovra finanziaria è giunta a Palazzo Madama, dove inizierà il suo iter parlamentare per la conversione in legge. Intanto, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri si sarebbe detto pronto a delle rimodulazioni su alcune misure inserite nella Legge di Bilancio. Si tratta della plastic-tax e delle tasse sulle auto aziendali. Tuttavia, proseguono ancora le varie discordanze fra i vari partiti della maggioranza anche se, ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : quinta giornata. Novara batte Scandicci e aggancia Conegliano in Testa - Brescia batte Firenze : Nel pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la quinta giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Novara ha vinto il big match contro Scandicci al tie-break dopo essere stato sotto per 2-1 e ha così agganciato Conegliano in testa alla classifica ma le Campionesse d’Italia potranno allungare nuovamente domani sera quando incroceranno Bergamo nel posticipo. Le piemontesi si sono fatte prendere per mano da Elitsa ...

Manovra - c’è la bollinatura della Ragioneria : il Testo a breve in Parlamento. Ricorso al deficit per 16 - 3 miliardi nel 2020 : La Manovra è stata bollinata dalla Ragioneria dello Stato. La nuova versione della legge di bilancio, la prima del governo giallorosso, verrà inviata a breve in Parlamento. Il testo è composto da 119 articoli ed è lungo 90 pagine. Uno dei primi interventi riguarda “la sterilizzazione delle clausole Iva” da 23 miliardi di euro. Dalla tabella finale di sintesi emerge che la Manovra farà Ricorso ad un deficit per un valore di 16,3 ...