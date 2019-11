Temptation Island Vip | finito l’amore per una coppia Lo sfogo su Instagram

Temptation Island Vip - Gabriele e Silvia si sono lasciati : la conferma dai social : E' finita tra Gabriele Franco e Silvia Tirado: dopo aver superato le tentazioni di Temptation Island Vip, la coppia non è riuscita a buttarsi alle spalle le difficoltà che l'avevano condotta a prendere parte al reality. A far sapere ai fan che la rottura è ormai inevitabile è stata Silvia che ha ammesso di aver toccato il fondo con il suo fidanzato. In seguito, tra botta e risposta social, è arrivata la conferma della rottura: i due non hanno ...

Gabriele e Silvia - guerra dopo Temptation Island. La notizia gela tutti : “Adesso basta!” : Protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island Vip sono stati Gabriele Pippo e la sua fidanzata Silvia Tirado. Pur essendo entrati nei villaggi a reality già iniziato, i due fin dal primo momento si sono messi in gioco, facendo emergere gli evidenti problemi di coppia. Nel villaggio delle fidanzate, Silvia si è molto avvicinata al single Valerio, instaurando con lui un feeling speciale e ciò ha mandato Gabriele su tutte le ...

Temptation Island vip - Serena Enardu : A me piace stare sola. E il figlio esce con l'ex di lei - Pago : Dopo aver chiuso la sua turbolenta relazione con Pago aTemptation Island vip, Serena Enardu è tornata al centro dell'attenzione mediatica. A far parlare dell'ex tronista di Uomini e donne, nelle ultime ore, sono delle sue stesse dichiarazioni rilasciate in alcuni video condivisi tra le sue story. Serena aveva chiesto ai follower e non di farle delle domande e, alla fine, la Enardu ha dato delle risposte attraverso il suo profilo ufficiale ...

Temptation Island - Jessica e Andrea rompono il silenzio. Ma la reazione è tremenda : “Ecco cosa avete fatto!” : Jessica Battistello e Andrea Filomena sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. I due si sarebbero dovuti sposare, ma a causa dei tanti dubbi di lei hanno deciso di annullare le nozze e mettere alla prova il loro amore al reality delle tentazioni. Una prova che però non sono riusciti a superare. All’interno del villaggio, infatti, Jessica si è avvicinata al ...

Pago a cena con il figlio di Serena Enardu - Temptation Island Vip non li ha allontanati : A legare Pago e Serena Enardu resta Tommaso, il figlio 14enne dell’ex tronista. Lo dimostrano le storie caricate sui social dal ragazzino che poche ore fa era a cena con Pacifico e ha deciso di condividere sui social quel momento, il primo dopo la partecipazione della madre e del suo ex compagno a “Temptation Island Vip”. A tenere vicini Pago e Tommaso è un affetto profondo che affonda le radici nell’infanzia del ragazzino. ...

“Quando si tocca il fondo…” : cosa succede tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado di Temptation Island Vip : Il falò a Temptation Island Vip non era cominciato con un buon auspicio per Gabriele Pippo e Silvia Tirado. La coppia sembrava sul punto di dirsi addio, ma alla fine è uscita dal villaggio insieme. Ma ora, a più di un mese dalla fine del reality, arriva uno sfogo durissimo di lei che lascia presagire una rottura. Uno sfogo lungo, intenso, da cui emerge una situazione tutt’altro che rose e fiori. Silvia non fa nomi, spesso parla con la voce rotta ...

Temptation Island Vip - fiocco azzurro per una coppia del reality : Fabio Esposito e Marcella Esposito avevano partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Volevano mettere alla prova il loro amore perché nella vita di tutti i giorni non riuscivano mai a stare lontani. Nella separazione, quindi, avrebbero dovuto trovare la loro forza. In realtà il loro percorso all’interno del reality fu veramente breve. Fabio, manager del brand Coconuda, ha chiesto il falò di confronto solo dopo tre giorni ...

Temptation Island Jessica e Andrea insieme - retroscena : dove dormiva lui : Temptation Island, Jessica e Andrea insieme, i retroscena della loro ri-unione. La Battistello: “Ecco dove ha dormito per tre mesi” Circa dieci giorni fa, Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno annunciato il loro ritorno in love. La tv, più precisamente Temptation Island, li divise; la vita quotidiana fuori dal piccolo schermo li ha riuniti. Oggi […] L'articolo Temptation Island Jessica e Andrea insieme, retroscena: dove ...

Temptation Island : Alessio Bruno torna a farsi vedere dopo l’arresto : Alessio Bruno è stato arrestato mesi fa: come sta oggi l’ex protagonista di Temptation Island Alessio Bruno è riapparso sui social network. A quattro mesi dall’arresto per spaccio di droga, l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto capolino in alcune storie Instagram della fidanzata Eleonora D’Alessandro (che potete vedere più in basso). La modella e […] L'articolo Temptation Island: Alessio Bruno torna a ...

Temptation Island Vip - Alessandro Graziani su Serena Enardu : "La distanza non è un limite" : Tra le coppie di Temptation Island Vip che hanno fatto più parlare c'è stata quella costituita da Pago e Serena Enardu: la loro relazione è giunta al capolinea subito dopo il docureality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. I due sono stati legati per sei anni.Tra i motivi che hanno scatenato la rottura senza ombra di dubbio l'avvicinamento del tentatore Alessandro Graziani all'ex protagonista di Uomini e Donne. Ha dichiarato il ragazzo ...