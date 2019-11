Le novità con il digitale terrestre | spiegate

Arriva una nuova beta di WhatsApp ma è solo un minor update con novità grafiche : Il team di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea: si tratta della release 2.19.328 L'articolo Arriva una nuova beta di WhatsApp ma è solo un minor update con novità grafiche proviene da TuttoAndroid.

Almeno 5 novità certe per il Samsung Galaxy S10 con il prossimo aggiornamento di fine 2019 : Ci sono Almeno cinque novità che possiamo dare praticamente per scontate a partire da oggi 12 novembre per tutti coloro che sono ansiosi di toccare con mano il prossimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S10. Di recente ci siamo soffermati sul top di gamma 2019 solo su questioni di natura commerciale, come avrete notato anche nel corso del fine settimana, complice il fatto che siamo entrati ufficialmente nel mese del Black Friday. Questo ...

Le prossime novità in arrivo sulla Gboard 8.9 di Google faranno contenti i fan del Material Design : La versione 8.9 della Gboard di Google fa riferimento ad un nuovo Design per il menu degli sticker e qualche modifica alle impostazioni generali

Bollo auto - dalla sanatoria agli sconti : ci sono novità (ma non per tutti) : Tra misure già in vigore e proposte in fase di approvazione, la tassa automobilistica potrebbe subire delle modifiche...

Google Foto aggiunge tante novità con la versione 4.30 : ci sono anche i tag manuali dei volti : Google Foto per Android si aggiorna alla versione 4.30 integrando un nuovo design per il menu, il tag manuale dei volti e altre novità.

Panchina Udinese - arrivano importanti novità : scelto l’allenatore che guiderà i bianconeri contro la Sampdoria : Il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la Panchina bianconera Luca Gotti resterà l’allenatore dell‘Udinese anche durante la sosta, guidando la formazione bianconera nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Andrea Bressanutti/LaPresse E’ questa la decisione della società friulana, una scelta presa in sinergia dal patron Pozzo e dal direttore ...

Federica Panicucci - la ‘novità’ è sotto gli occhi di tutti : “Wow!”. E partono le congratulazioni : Brava, da anni e anni in televisione; bella, sempre di più, come se il tempo non trascorresse mai per lei. E poi felice e innamorata del suo Marco Bacini. Federica Panicucci, 52 anni da poco compiuti e un fisico e un viso da fare invidia alle 20enni, non potrebbe essere più soddisfatta della vita in questo periodo. La vediamo tutti i giorni è in onda con Mattino 5 e poi su Instagram, dove non smette di stupire i suoi tanti fan. Solo qualche ...

Le patch di novembre per alcuni Google Pixel 4 sono in ritardo ma si faranno perdonare con una novità : L'aggiornamento di sicurezza di novembre è stato rilasciato per i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL la scorsa settimana ma ancora qualcuno lo attende

Rosy Abate 3 si farà - la conferma dal video Taodue : 'Importanti novità in arrivo' : La seconda stagione della serie televisiva della regina di Palermo si era conclusa quasi senza speranza di nuova nuova serie, almeno non con la protagonista. Per i fan la speranza non si è mai spenta ed è arrivata una bellissima notizia per tutti gli appassionati della fiction di Canale 5: Rosy Abate 3 si farà e di conseguenza ci sarà anche Giulia Michelini. La terza stagione di Rosy Abate è in cantiere: lo dimostra un video di Taodue La fonte ...

Qualificazioni ad Euro 2020 : le novità nelle convocazioni di Roberto Mancini : Ci sono tre importanti novità nella Nazionale del Mancio. Si tratta della prima convocazione in azzurro per il centrocampista della

TIM annuncia novità per il credito a consumo : Negli ultimi giorni TIM ha reso noto l'accordo con Santander Consumer Finance per il credito a consumo relativamente a prodotti e servizi mobili e fissi, principalmente per erogare finanziamenti per l'acquisto di terminali a rate.

Italia - i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia : tre novità - out Balotelli : Ultimi impegni per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini alle qualificazioni di Euro 2020. Dopo il pass ottenuto con tre turni d’anticipo, ecco le sfide contro Bosnia (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, ore 20.45). Questi i 29 convocati dal commissario tecnico azzurro, che si raduneranno lunedì 11 novembre presso il Centro ...

Eicma 2019 : tutte le novità di Bad Bike - pioniere delle Ebike con gomme fat : Dalla vendutissima Bad al monopattino di ultima generazione, le principali novità dell'azienda italiana specializzata nella...

Corre ancora Crash Team Racing Nitro Fueled con Neon Circus : tutte le novità dell’evento : Disponibile dallo scorso giungo, Crash Team Racing Nitro Fueled è solo una delle tante, e apprezzate, operazioni nostalgia messe sul piatto da diversi Team di sviluppo negli ultimi anni. Operazioni che hanno segnato il ritorno, su PC e console di ultima generazione, di alcuni dei videogame cult degli anni '90 amatissimi dai gamer di ieri - e pure da quelli di oggi! Il Racing game arcade realizzato da Naughty Dog sulla prima PlayStation ha ...