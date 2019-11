Vauro | pace fatta con Brasile | Ci siamo chiesti scusa

Vauro e Brasile - pace fatta dopo la lite a Dritto e Rovescio : la stretta di mano in diretta su Instagram : Si è conclusa con scuse reciproche e una stretta di mano a pranzo, in una trattoria di Roma, la discussione tra il vignettista Vauro Senesi e Brasile iniziata in diretta nella trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio e proseguita poi sui social. I due avevano quasi sfiorato la rissa in studio mentre era in corso una discussione sui cori razzisti negli stadi e sulle discriminazioni. Brasile (vero nome Massimiliano Minnocci, romano, della borgata ...