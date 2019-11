Naughty Dog alla ricerca di personale per un ambizioso progetto multiplayer

Fonte : eurogamer

(Di martedì 12 novembre 2019)Dog, lo sviluppatore di The Last of Us: Part II, sarebbedida impiegare in un ".Attraverso un tweet postato da Vinit Agarwal, capo progettista di giochi in studio, è emerso che il team sta cercando un programmatore di sistemi online che possa unirsi al teamdel quartier generale diDog a Santa Monica, Los Angeles.Ora, The Last of Us Part II non avrà una componente: il gioco è già stato posticipato diverse volte e, sebbene sarà pubblicato a partire dal 29 maggio del prossimo anno, sarà uno dei titoli di punta all'uscita di PlayStation 5. Il precedente capitolo conteneva una modalitàchiamata "Fazioni" e, anche se lo studio ha voluto concentrarsi più sull'esperienza single player nel nuovo episodio, non è detto che questopossa trattarsi appunto di un'ipotetica modalità ...

