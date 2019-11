LIVE Berrettini-Federer | Atp Finals 2019 in DIRETTA | serve l’impresa dell’anno per

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra Matteoe Roger, match valido per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg del torneo di singolare delle ATPdi Londra: oggi, martedì 12 novembre, l’incontro scatterà non prima delle ore 15.00 italiane. Da un lato l’azzurro, che all’esordio ha perso contro il serbo Novak Djokovic, dall’altro l’elvetico, sconfitto nella prima uscita del torneo dall’austriaco Dominic Thiem: l’incontro odierno è già l’ultima spiaggia per entrambi i contendenti, bisognosi della vittoria per restare in corsa nella manifestazione. OA Sport vi propone latestuale della sfida tra Matteoe Roger, match valido per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg del ...

zazoomnews : LIVE Berrettini-Djokovic Atp Finals 2019 in DIRETTA: 2-6 1-6 dominio del serbo a Londra - #Berrettini-Djokovic… - zazoomnews : LIVE Berrettini-Djokovic Atp Finals 2019 in DIRETTA: si comincia a Londra! L’azzurro cerca l’impresa - #Berrettini… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Djokovic Atp Finals 2019 in DIRETTA: 1-2 nessun break nel primo set - #Berrettini-Djokovic #Finals… -