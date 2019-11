Ex Ilva | ArcelorMittal deposita il recesso dal contratto

Fonte : blogo

(Di martedì 12 novembre 2019)va avanti per la strada che potrebbe portarla a dire addio all'acciaieria di Taranto. Come già anticipato nei giorni scorsi, oggi i legali della società hannoto all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per ildeldi affitto, preliminare all'acquisto, dell'exdel capoluogo pugliese.Nelle prossime ore sarà il Presidente del Tribunale di Milano Roberto Bichi a disporre l'assegnazione del procedimento ad una delle due sezioni del tribunale specializzate in materia di imprese, facendo così fare un ulteriore passo adverso il disimpegno nei confronti dell'acciaieria.Intanto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato oggi i parlamentari pugliesi del Movimento 5 Stelle per valutare le possibili soluzioni per scongiurare l'addio di, a cominciare dal reinserimento dello scudo penale. ...

BentivogliMarco : +++??EX #ILVA. INCIDENTE IN REPARTO ACCIAIERIA2: COLATA ACCIAIO IN FIAMME INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO HA EVITATO… - BentivogliMarco : Il piu bell’inizio della giornata, ? al presidio unitario dei lavoratori ex #Ilva #ArcelorMittal di #NoviLigure p… - msgelmini : .@forza_italia ha già presentato al dl fiscale un proprio emendamento per ripristinare lo scudo penale e togliere c… -