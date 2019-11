Sampdoria in ansia per l' infortunio di Bonazzoli | nulla di grave per Ronaldo Vieira

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Lasta lentamente uscendo dalla crisi. Il pareggio con l’Atalanta, forse un po' brutto in campo, ma preziosissimo in termini di classifica, ha confermato i progressi fatti dalla squadra di Ranieri. Il nuovo tecnico è partito dalla difesa per riorganizzare una squadra che con Di Francesco è sembrata allo sbando. Così Audero è uscito imbattuto tre volte nelle ultime cinque giornate e, guarda caso, i blucerchiati hanno messo in fila 6 punti abbandonando l’ultimo posto in classifica. La strada verso la salvezza appare ancora lunga, ma l’esperienza di Ranieri è servita a tutti per tornare a correre verso il traguardo. Ora il problema principale resta l’attacco, il peggiore della serie A, insieme a quello della SPAl, con sette rete in dodici gare. E qui non arrivano buone notizie per la Samp che rischia di perdere Federicodopo l’uscita dal campo nel primo tempo di ieri. ...

