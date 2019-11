Ex Ilva | Di Maio | Italia deve farsi rispettare

Ex Ilva - Salvini : “Da Conte - Di Maio e Renzi lacrime di coccodrillo - sono irresponsabili” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Lady Radio ha attaccato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che alcuni giorni fa aveva incontrato gli operai dell'ex Ilva. "Poteva pensarci prima di mettere a rischio il futuro di una città e di migliaia di lavoratori", ha detto Salvini che ha quindi giudicato quelle di Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi come "lacrime di coccodrillo".Continua a leggere

Landini : "Sorpreso dalla giravolta di Di Maio sull'ex Ilva" : “Il ministro che ha fatto l’accordo che comprendeva lo scudo era ed è il capo dei 5 stelle. Lui c’era quella notte, non era da un’altra parte”. Maurizio Landini chiama duramente in causa Luigi Di Maio sulla gestione del caso Ilva. Intervistato da Maurizio Molinari a Milano in occasione del convegno “Metamorfosi”, organizzato da Huffpost, il segretario generale della Cgil si è detto ...

Claudio Durigon ad Agorà : "Ilva? Tutta colpa di Di Maio. Cosa è davvero successo un anno fa" : La questione ex Ilva? Tutta colpa "dell'isterismo a Cinque Stelle". Parola di Claudio Durigon che, ospite ad Agorà, racconta senza mezzi termini quanto successo con il precedente governo. "La rimozione dello scudo penale che ha generato l'addio di ArcelorMittal è frutto di Luigi Di Maio". L'ex minis

Ilva e ArcelorMittal - Vespa sul governo : 'Duri e puri mettono in croce Conte e Di Maio' : Il problema relativo al possibile addio di ArcelorMittal all'ex Ilva di Taranto sta avendo grande spazio nelle prime pagine nazionali. Diretta conseguenza del fatto che in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro e che la 'fuga' della multinazionale potrebbe generare conseguenze importanti sotto il profilo economico e sociale per l'Italia. Tuttavia, la questione può essere anche politica ed è proprio su questo campo che Bruno Vespa ha scelto di ...

Ex Ilva - Di Maio : “Fare il possibile per costringere Arcelor a restare - non siamo il Bengodi. Salvini? Sta dalla parte delle multinazionali” : “Dobbiamo fare tutto il possibile perché ArcelorMittal resti a Taranto. Non può passare il messaggio che un’azienda viene qui a investire e poi se ne va quando vuole, non siamo il Bengodi“. A dirlo, a Berlino dopo aver incontrato l’omologo tedesco Heiko Maas, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Che ha attaccato la Lega e Matteo Salvini: “Stanno dalla parte delle multinazionali e non da quella dei ...

Barbara Lezzi - "così è diventata l'anti-Di Maio". La ribelle "ha sempre creato problemi e ora sull'Ilva..." : Barbara Lezzi fa tremare i piani alti del Movimento 5 stelle e soprattutto Luigi Di Maio. "Ha sempre creato problemi, sin dall'inizio. Con la differenza che ora siamo al governo e i problemi hanno un prezzo", si sfogano i fedelissimi di Gigino. La senatrice pugliese, ex ministra per il Sud del gover

Crozza-Di Maio alle prese con Ilva - Tav e Tap : “Noi prima parliamo - poi vediamo e infine ci intro***” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza diventa Luigi Di Maio: “Ma noi l’Ilva, prima di tutto, volevamo chiuderla, poi abbiamo visto il contratto che diceva che non potevamo chiuderla e non l’abbiamo chiusa. Perché prima parliamo, poi vediamo e poi ci introiamo”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza-Di ...

Giuseppe Conte - lo sfogo sull'Ilva : "Non so più che fare". E ora Luigi Di Maio minaccia la crisi : Non è "un superuomo", non ha "la soluzione in tasca". Giuseppe Conte, il capo del governo, non sa nemmeno lui che cosa deve fare sull'Ilva. Arrivato a Taranto per incontrare gli operai, il premier sembra nel panico. Dopo l'emendamento del Movimento 5 stelle che aboliva lo scudo penale per i vertici

Ilva - scudo penale divide il governo. Di Maio : “È un distrattore di massa”. Delrio : “Va approvato” : Sul dossier dell'ex Ilva di Taranto rimane il no del M5s alla reintroduzione dello scudo penale in Parlamento. Delrio (Pd): "Non si può mettere sullo stesso piano il destino di ventimila lavoratori e un emendamentino". Per Di Maio la questione dell'immunità penale è solo "un distrattore di massa".Continua a leggere

Ex Ilva : Di Maio - 'scudo penale distrattore di massa - serve unità politica' : Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Arcelor Mittal ci ha detto che licenzia cinquemila dipendenti anche con lo scudo penale, quindi questa tema è un distrattore di massa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al Giornale radio Rai. "Non esiste -ha aggiunto- un'impresa ch

Otto e mezzo - Marianna Aprile : "Conte all'Ilva è un atto politico importante. Di Maio si fece umiliare" : Marianna Aprile, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commenta la visita, contestata, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Ilva di Taranto: "Questo è stato un atto politico importante, anche per il paragone implicito ma evidente con la figura di Luigi Di Maio che dopo l'accordo

Ex Ilva - Di Maio : “Emendamento Pd per reintrodurre scudo? Sarebbe problema per governo” : Se il Pd presenterà un emendamento per reintrodurre lo scudo penale per Arcelor “sarà un problema per il governo”. A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine di una riunione con i ministri Stefano Patuanelli, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora. Il capo politico ha anche annunciato la volontà di riscrivere insieme al Pd un patto di maggioranza più stringente. L'articolo Ex Ilva, Di Maio: ...