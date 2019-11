Fonte : ilpost

(Di domenica 10 novembre 2019) Più di 80in undi Randers, nellaoccidentale. Lo ha comunicato la polizia cittadina, spiegando che ledelOstre Kirkegardimbrattate con spray verde e in certi casi divelte.

ilpost : Più di ottanta lapidi sono state vandalizzate in un cimitero ebraico in Danimarca - Fernando_Duarte : RT @ilpost: Più di ottanta lapidi sono state vandalizzate in un cimitero ebraico in Danimarca - xtebox : RT @ilpost: Più di ottanta lapidi sono state vandalizzate in un cimitero ebraico in Danimarca -