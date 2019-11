Pesce con “faccia umana” avvistato in un lago | il video diventa virale

Isola di Reunion - turista divorato da squalo : nello stomaco del Pesce un dito con la fede : A fugare ogni dubbio è stato un macabro ritrovamento: nello stomaco di uno squalo tigre, un pesce che può raggiungere anche i sette metri di lunghezza, c'era un dito con attaccata ancora la fede nuziale. L'anello è stato riconosciuto dalla moglie di un turista che era stato dato per disperso dallo scorso sabato. Il fatto è accaduto nell'Isola di Reunion che si trova al largo del Madagascar, nell'Oceano Indiano, ed è una regione d’oltremare della ...

Anna Tatangelo contro Dolcenera : “Io il Pesce e lei il caviale? Il Pesce piace a tutti - ma il caviale fa schifo a un sacco di gente” : Scontro a distanza senza esclusione di colpi tra Dolcenera e Anna Tatangelo. Tutto è iniziato con una frecciata lanciata dalla prima lunedì in diretta a Vieni da Me: interpellata dalla conduttrice, Caterina Balivo, sulla sua mancata vittoria al Festival di Sanremo del 2006 Dolcenera si è lasciata infatti andare a una frase sibillina.”Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può ...

Nel Pesce c’è il mercurio. Ministero salute ritira tranci di smeriglio : “Non consumateli” : Il marchio è "Brasmar", il lotto 1900498 è stato prodotto in Portogallo. Il motivo del richiamo è una concentrazione di mercurio sopra i limiti consentiti. Lo smeriglio, conosciuto anche come “vitello di mare“, è una specie considerata oggi a rischio.Continua a leggere

Orrore igienico-sanitario - controlli dei NAS sugli alimenti : carne e Pesce invasi da parassiti - uova sequestrate : Il NAS di Napoli, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria eseguita presso un esercizio commerciale sito nell’hinterland partenopeo, ha proceduto al sequestro giudiziario di circa 6 quintali di prodotti ittici e carnei, rinvenuti in cattivo stato di conservazione, insudiciati ed invasi da parassiti. Il valore della merce sottoposta a sequestro ammonta a circa 30.000 (trentamila) euro. Il Nucleo campano inoltre, al termine di una serie di ...

Pesce con biotossine : arriva il richiamo dal Ministero della Salute [NOME - MARCA e LOTTI] : Nuova allerta Pesce con biotossine: il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di Mitilli a causa di rischio chimico. Il richiamo è stato emesso in seguito ad apposte analisi chimico-fisiche che hanno rilevato la presenza di biotossine algali (DSP). Nello specifico si tratta del prodotto denominato Mitili, Tris di mare dell’azienda Marinsieme M.Gi.B. I lotti di produzione richiamati sono: Lotto 59433 – Data di scadenza ...

Sacchetti di plastica ecosostenibili fabbricati con Pesce morto e alghe - li usereste? : I Sacchetti di plastica inquinano? Non se sono fabbricati usando rifiuti organici di pesce morto e alghe. Non puzzano, sono traslucidi e hanno tutte le caratteristiche ci si aspetta di trovare in un comune sacchetto di plastica monouso, ma sono ecosostenibili. A inventarli è stata la 23enne Lucy Hughes dell’Università del Sussex, che con questa idea si è guadagnata ll premio James Dyson National di quest’anno per il Regno Unito. Si ...