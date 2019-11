Europei Ciclocross 2019 – Splendido argento di Eva Lechner nella prova femminile élite

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Eva Lechner d’argento! Iserbyt lancia il guanto di sfida a Van der Poel : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Attacca Vanthourenhout. 15.52 Non fa la differenza Iserbyt, comunque. 15.50 Hermans e Aerts provano a tornare sui primi. E Iserbyt attacca! 15.48 E anche Vanthourenhout è là. Lotta tre per il successo. 15.47 Non molla il belga! 15.46 Iserbyt sta dando tutto per non perdere la ruota del neerlandese. Poco dietro anche Vanthourenhout. 15.45 Van der Poel prova ad andare da solo. Iserbyt ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Eva Lechner d’argento! Van der Poel nella morsa dei belgi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Ora Van der Poel è passato in testa, ma Iserbyt non molla un metro. 15.36 Di nuovo quattro davanti. 15.35 Vanthourenhout e Hermans un po’ più dietro. 15.34 Iserbyt ci riprova, ma Van der Poel chiude. 15.33 Primi 8 in 12″. Bene anche Pidcock, Merlier e Van Kessel. 15.32 Vanthourenhout prova a rientrare sui primi tre. 15.31 Van der Poel va a chiudere, Hermans fa un po’ ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Eva Lechner d’argento! Partiti gli uomini - in gara Van der Poel : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Iserbyt ed Hermans non mollano la ruota di Van der Poel. 15.28 Aerts e Van der Haar stanno faticando a tenere la ruota dei primi tre. 15.26 Van der Poel passa in testa! 15.24 Van der Poel nella morsa dei belgi. Oltre ad Hermans ci sono anche Aerts ed Iserbyt nelle prime quattro posizioni. 15.21 Hermans in testa. Van der Poel già secondo. 15.20 Partiti! 15.13 Grande favorito il ...

Ciclocross - Europei 2019 : trionfa Yara Kastelijn tra le donne - splendido argento per Eva Lechner : È l’Olanda ad andarsi a prendere la medaglia d’oro nella prova elite al femminile nei Campionati Europei di Ciclocross, in corso di svolgimento a Silvelle di Trebaseleghe. Grandissima gara per Yara Kastelijn che ha dominato in lungo e in largo ed è riuscita a prendersi la maglia continentale, partendo forte e chiudendo comunque al meglio. Può gioire anche l’Italia con Eva Lechner che va a prendersi la medaglia ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Eva Lechner d’argento! A breve gli uomini con Van der Poel : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Prestazione fantastica quella di Lechner che si è messa dietro la campionessa d’Europa uscente e anche l’iridata Cant. Ora ci prendiamo una piccola pausa. Appuntamento alle 15.10 con la prova degli uomini Elite. 14.36 Annemarie Worst è 3ª. Alice Maria Arzuffi chiude 7ª. 14.32 EVA Lechner È SECONDA! STUPENDA LA BOLZANINA! 14.31 YARA KASTELIJN È LA NUOVA CAMPIONESSA ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Kastelijn sola in testa - Eva Lechner stacca Worst ed è - momentaneamente - seconda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Lechner a 15″ da Kastelijn. Worst a 22″. La battistrada ha rallentato, ma, ormai, manca poco. 14.25 Verdonschot raggiunge Arzuffi e Cant. Con loro anche Kaptheijns 14.23 Arzuffi sta andando a riprendere Cant che è 4ª. 14.22 Kastelijn ormai è avviata verso la Vittoria. Lotta tra Lechner e Worst per la seconda piazza. Arzuffi quinta. 14.20 ULTIMO GIRO! 14.18 Kastelijn gestisce ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Kastelijn in testa con 10? su Worst. Lechner 3a e Arzuffi 5a : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 Kastelijn quest’anno ha vinto il Koppenbergcross e la prova di Gavere del Superprestige. Era un delle favorite e non sta deludendo. 14.06 Arzuffi, però, è già a 47″ dalla battistrada. 14.04 A ruota di Arzuffi la campionessa del mondo Cant. Le prime tre hanno già un bel vantaggio. In quarta posizione c’è Van Loy. 14.02 Kastelijn prova a prendere il largo. Arzuffi ora è ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : scendono in pista le donne - Arzuffi e Lechner sognano l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Le ragazze sono ufficialmente partite! 13.45 Ci siamo, tra cinque minuti partirà il Campionato Europeo di Ciclocross categoria donne Elite. 13.40 Le ragazze si stanno presentando all’arrivo. Tra poco si parte. 13.35 Ricordiamo i vincitori delle prove precedenti: Puck Pieterse si è imposta nelle donne junior, Thibau Nys negli uomini junior, Ceylin Del Carmen Alvarado nelle donne U23 ...

Ciclocross - Europei 2019 : tra gli under 23 sorprende tutti Mickaël Crispin. Italiani lontani : È un francese a sorprendere tutti nella prova under 23 al maschile per i Campionati Europei di Ciclocross a Silvelle di Trebaseleghe, in terra italiana. Mickaël Crispin, pur non partendo con i favori del pronostico, è riuscito a salutare la compagnia, andando a prendersi il titolo continentale. In quattro a giocarsi il successo nell’ultima tornata: due coppie, con i belgi Timo Kielich e Toon Vandenbosch, i francesi Antoine Benoist e ...

Ciclocross - Europei 2019 : nelle under 23 si impone Ceylin del Carmen Alvarado. Sesta Baroni - settima Realini : Una caduta nella fase iniziale di gara, ma il pronostico oggi non è ribaltato. Nella gara dedicata alle donne under 23, ai Campionati Europei di Ciclocross a Silvelle di Trebaseleghe, si impone l’olandese Ceylin del Carmen Alvarado. La ventunenne che corre per la Corendon-Circus ha fatto il vuoto nel terzo giro, andando via in solitaria e lasciando dietro le avversarie. Può accontentarsi di una buona medaglia d’argento la ...

Ciclocross - Europei juniores Silvelle 2019 : Nys si impone tra gli uomini - Pieterse tra le donne. Davide De Pretto favoloso 6° : Pronostici rispettati a metà nei Campionati Europei juniores di Ciclocross di Silvelle di Trebaseleghe (in provincia di Padova). Thibau Nys, figlio d’arte del grande Sven, vince la prova maschile al termine di un duello intensissimo col connazionale Jente Michels. Bronzo per l’elvetico Dario Lillo. Tra le donne, invece, la grande favorita Shirin Van Anrooij si è dovuta accontentare del terzo posto, beffata dalla connazionale Puck ...

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Van der Poel favorito - Alice Maria Arzuffi sogna l’impresa a Silvelle : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e come vedere gli Europei in tv e streaming I favoriti della prova Elite maschile Le favorite della prova Elite femminile I favoriti delle prove junior e U23 Le chance degli italiani Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport delle prove donne Elite e uomini Elite dei Campionati Europei di Ciclocross di Silvelle di Trebaseleghe (in provincia di Padova). Un grande ...

Ciclocross - Europei 2019 oggi : orari gare - tv - streaming e programma : E’ finalmente arrivato il giorno dei Campionati Europei di Ciclocross di Silvelle di Trebaseleghe, piccola cittadina al confine tra Padova e Treviso in cui è presente un tracciato storico di questa disciplina, che in passato ha ospitato anche il Superprestige. Sei le prove in programma: si parte con le donne juniores alle 9.00, alle 9.50 partiranno gli uomini juniores, alle 11.00 toccherà alle donne U23, poi, alle 12.20 sarà la volta degli ...

Ciclocross - Europei Silvelle 2019 : i favoriti. Mathieu Van der Poel contro tutti. L’Olandese volante va a caccia del terzo successo consecutivo : Il favorito numero uno dei Campionati Europei di Ciclocross che si terranno domenica a Silvelle di Trebaseleghe, in provincia di Padova, ha un nome e un cognome che tutti, ormai, conoscono molto bene: Mathieu Van der Poel. Il neerlandese, ad oggi, è abbastanza chiaramente l’artista del pedale numero uno al mondo, l’unico capace di primeggiare su strada, nel Cross Country e, ovviamente, nel CX. E delle tre, è proprio il cross la ...