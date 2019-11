Trombetti | i calciatori chiedano scusa o De Laurentiis proclami l’indulto

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Napoli è una città esagerata, scrive Guidosul Corriere dello Sport. logico che lo sia anche nel calcio. Lo dimostra l’ammutinamento deiscrive che, a prescindere dal fatto che la decisione di mandare tutti in ritiro, da parte del presidente, possa ritenersi opportuna o meno, di certo è stata legittima. È stata invece sbagliata e inopportuna la reazione deidel Napoli. Esagerata, appunto. Adesso, però, occorre guardare avanti, provare a non gettare alle ortiche la stagione appena iniziata. Per uscire da questa brutta situazione occorrono tre cose, e il Napoli le ha tutte: un grande presidente, un grande allenatore e dei grandi. Certo non è possibile cancellare ciò che è successo ma occorre raggiungere un armistizio almeno fino a giugno. “Nell’interesse di tutti. Ed anche della città della quale la squadra di calcio è stata a lungo un ...

napolista : Trombetti: i #calciatori chiedano #scusa o #DeLaurentiis proclami l’indulto - ilNapolista -