L’ultimatum di Berlusconi alla Carfagna | “Decida se restare o andare via…” L’Opa di Renzi

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 10 novembre 2019) Lievita la tensione in Forza Italia dopo l'apertura della deputata azzurra Maraa Matteo. A scendere in campo l'ex premier in prima persona con un secco ultimatumvice presidente della Camera. "Decida sevia..." è stato infatti l'aut aut lanciato dal leader di FI dopo che l'ex ministro aveva definito una "suggestione" la nascita di "Forza Italia Viva" come progetto da contrapporre"salvinizzazione" del centrodestra. E così quello che qualche ora dopo il lancio di Italia Viva era solo un sfottò a mezzo social, diventa oggi una "suggestione" per il centro destra. È Maraa dire che l'ipotesi "Forza Italia Viva", nel caso in cui Matteosi sfilasse dmaggioranza di governo, potrebbe diventare una strada percorribile. E a rendere ancora più concreta questa possibilità è il ragionamento complessivo che l'esponente di Forza Italia fa ...