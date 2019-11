Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) “Parlano a Milano e stanno zitti a. Il calcio nostrano ribalta usi e costumi, capita quando si ha a che fare con un tipetto come l’allenatore dell’Inter o con un presidente e il figliolo suo, padroni del, ai quali si sono aggiunti, in corteo sovversivo, i calciatori”. Tonyintroduce così, su Il Giornale, le due questioni che hanno tenuto banco nel post Champions di martedì, lo sfogo dicontro l’Inter e l’ammutinamento dei calciatori del. Ora, scrive, dopo tutto quello che è successo, “non si sa bene come reagiranno Insigne e soci contro il Genoa, mentre la memoria difensiva, illustrata ieri dal tecnico interista,restituire ai nerazzurri la vittoria, scontata, sul Verona”. I casi die delrappresentano, però, un unicum. “Altrove avrebbero portato al licenziamento ma, lo sappiamo, il ...

napolista : Damascelli: la supercazzola di #Conte. A #Napoli, invece, Saviano dovrebbe scrivere Golmorra Su Il Giornale. Squad… -