Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019)brucia ancora. Unè andato a, a pochi passi dlibreria antifascista Ladistrutta da un rogo il 6 novembre,vigilia della riapertura dopo i lavori per un precedente incendio. Ad essere incendiato è stato il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini, i cui arredi interni sono andati distrutti, mentre la palazzina in cui si trova ilnon sembra aver riportato danni strutturali, ma è stata evacuata a scopo precauzionale. Dai primi accertamenti l’atto potrebbe essere doloso: la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile. Con questo sono quattro i locali andati anel quartiere diin pochi mesi. L’incendio divampato intorno alle 4.30, è stato domato dai vigili del. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. “Ho chiuso ilalle tre meno un quarto e sono andato a casa. Alle 4.20 mi chiamano ...

Noovyis : (Centocelle, a fuoco un altro locale: aveva espresso solidarietà alla Pecora elettrica) Playhitmusic - - FabrizioCossu : RT @ilmessaggeroit: Roma, incendiato nella notte il #baraka bistrot: è il quarto locale a fuoco a Centocelle -