Sicilia | uccisa un’altra aquila di Bonelli | Rocco trovato con 60 pallini di piombo in

Animali - WWF : ennesima Aquila di Bonelli uccisa illegalmente in Sicilia : In provincia di Agrigento venerdì 31 ottobre in aperta campagna, “un ricercatore della squadra del progetto Life ConRaSi ha recuperato la carcassa di una giovane Aquila di Bonelli, uccisa con un’arma da fuoco. Il rapace, trasferito all’Istituto Zooprofilattico di Palermo, è stato sottoposto a radiografia, che ha rivelato la causa del decesso: non meno di 60 pallini di piombo sparati da un fucile. Il ritrovamento – spiega il WWF in ...