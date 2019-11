Il comunicato degli ultras del Brescia | “Balotelli | Keep calm and… suda la maglia”

Infortunio D’Ambrosio - l’esito degli esami : il comunicato dell’Inter : Infortunio D’AMBROSIO – Qualche problema di troppo in casa Inter, il tecnico Antonio Conte deve fare i conti con gli infortunati. esami radiografici per Danilo D’Ambrosio in mattinata, in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma. Per il difensore nerazzurro frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro. Le condizioni di ...