Napoli | la situazione si fa sempre più critica | De Laurentiis rompe con Ancelotti e

CorSport : ammutinamento Napoli - previsto oggi un incontro per risolvere la situazione : Sono successe tante, tantissime cose da ieri sera. Dopo il fischio finale della gara di Champions contro il Salisburgo il Napoli ha registrato una scossa intensa che ha sicuramente messo in discussione il rapporto della squadra con la società. I calciatori hanno di fatto rotto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis tornando a casa con mezzi propri e lasciando Ancelotti e lo staff tecnico soli a Castel Volturno. Nessuna reazione fino a ...

Ugolini : ”Ritiro del Napoli? Situazione delicata. I senatori del gruppo - si erano allineati con Ancelotti” : Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dal San Paolo nel post partita di Napoli –Salisburgo, per parlare del mancato ritiro della squadra azzurra non voluto da Ancelotti e dai giocatori. Questo quanto detto dal giornalista: “Il pullman del Napoli tornerà a Castel Volturno senza i giocatori a bordo, tutti i giocatori sono tornati nelle loro abitazioni. E’ da capire se è stato dato via ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly nel mirino del Manchester United : la situazione : Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Manchester United: la situazione Calciomercato Napoli Koulibaly| Una partenza da horror per il Manchester United, che adesso sembra praticamente costretto ad intervenire sul mercato a gennaio per provare a sistemare le cose. Oltre che ad un problema offensivo, anche la difesa scricchiola e non poco, e per questo motivo la dirigenza inglese, come riporta Goal.com, pare abbia deciso di puntare ...

Rinnovo Callejon - CorSport : A Napoli tutti vogliono la stessa cosa. La situazione : Rinnovo Callejon, a Napoli tutti vogliono la stessa cosa. La situazione dello spagnolo raccontata dall’ edizione odierna del ‘Il Corriere dello Sport’ Rinnovo Callejon, CorSport: A Napoli tutti vogliono la stessa cosa. Dopo sette stagioni in maglia azzurra, per Josè Callejon, il prossimo giugno, arriverà la scadenza del contratto. Ma il futuro dello spagnolo potrebbe continuare con la stessa tinta azzurra. Il “professor” ...

Serie A - le ultime dai campi : l’infortunio di Muriel - la situazione di Lazio - Cagliari e Napoli : Si avvicinano le partite di Champions League ma il pensiero è anche rivolto alla prossima giornata del campionato di Serie A, ecco le ultime dai campi. Al lavoro il Cagliari in vista della sfida con il Genoa. Lavoro personalizzato per Nainggolan. Si torna in campo domani pomeriggio. La Lazio vuole dimenticare la sconfitta contro la Spal, buona notizia del recupero di Luiz Felipe, out a Ferrara per un problema alla caviglia sinistra, chi ha ...