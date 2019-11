Lazio | all’Olimpico arriva il Celtic | gara live su Sky

Lazio-Atalanta 3-3 - Serie A : clamoroso pareggio all’Olimpico. La Dea si fa rimontare tre gol - decide la doppietta di Immobile : Incredibile pareggio allo Stadio Olimpico di Roma: Atalanta e Lazio hanno impattato per 3-3 nel match che ha aperto l’ottava giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. La Dea si è involata sul 3-0 grazie a tre gol segnati nel giro di 14 minuti nel cuore del primo tempo. I padroni di casa hanno accorciato le distanze a metà della ripresa con un micidiale uno-due e poi in pieno recupero è arrivato il sigillo di Immobile a completare una ...

Biglietti Lazio-Atalanta - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A all’Olimpico : Dopo la pausa delle Nazionali torna la Serie A di calcio 2019, che tra le tante sfide propone anche quella tra Lazio e Atalanta, tra due formazioni quotate all’attacco, che preannunciano molto spettacolo e tanti gol, specie con i due bomber Ciro Immobile e Duvan Zapata. La partita si svolgerà dunque questo sabato, 19 ottobre, alle ore 15, per quello che è uno degli anticipi più succulenti dell’ottavo turno, presso lo Stadio Olimpico ...

Europa League – Lazio di rimonta : Milinkovic-Savic e Immobile stendono il Rennes all’Olimpico : Sotto di un gol, la Lazio trova la forza di reagire grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Immobile: per i biancocelesti arrivano i primi 3 punti in Europa League Dopo la sconfitta all’esordio con il Cluj, la Lazio si riscatta e trova i primi 3 punti del girone E di Europa League. Partita di certo non facile contro il Rennes, interessante formazione francese che può vantare la vecchia conoscenza del calcio italiano Niang (un passato fra ...

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in DIRETTA : All’Olimpico si chiude un primo tempo privo di emozioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE All’Olimpico si chiude un primo tempo lento e senza particolari emozioni. Il Rennes ha cercato con Niang di sorprende la difesa della Lazio che un paio di volte ha rischiato di concedere rigore ai rivali, ma l’arbitro ha deciso in entrambi i casi di non accordare il penalty. In casa laziale invece, da registrare v’è poco o nulla se non una conclusione di Cataldi parata ...

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in DIRETTA : primo tempo senza emozioni all’Olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Caicedo riceve spalle alla porta ai venti metri, subisce fallo, causando l’ammonizione di Gnagnon. 40′ Prova il pubblico della Curva Nord a sostenere e a scuotere i biancocelesti. 38′ Altra fase di ritmo basso. Le squadre si sfidano con il possesso. La Lazio torna addirittura da Strakosha. 36′ Caicedo attento nel liberare, poi sul controcross Da Silva finisce ...

LIVE Lazio-Rennes calcio - Europa League in DIRETTA : Immobile e Caicedo titolari - sfida da non sbagliare all’Olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi prima dell’ingresso ufficiale in campo. 20.45 Un quarto d’ora esatto al calcio d’inizio, inizia a salire la tensione per questo match che mette in palio tre punti; nella seconda giornata del Gruppo E di Europa League. 20.40 Tutte e due le formazioni si schiereranno sul prato dello Stadio Olimpico con una difesa a 3. Vedremo quale ...

Lazio - all’Olimpico arriva il Rennes : diretta su Sky e Tv8 : Serata di Europa League per la Lazio, chiamata ad affrontare il Rennes all’Olimpico con l’obiettivo di puntare a un unico risultato: la vittoria. Giusto due settimane fa nella sfida in Romania contro il Cluj i biancocelesti sono usciti sconfitti pur essendo andati inizialmente in vantaggio e hanno quindi la necessità di puntare ai tre punti […] L'articolo Lazio, all’Olimpico arriva il Rennes: diretta su Sky e Tv8 è stato ...