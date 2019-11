Insigne | Ancelotti | De Laurentiis Napoli ad un passo dal disastro o dal trionfo

Napoli - clamorosa “rivolta” : Ancelotti e i giocatori annullano il ritiro! Insigne : “Dillo a tuo padre” : Clamoroso colpo di scena in casa Napoli dopo il match di ieri sera contro il Salisurgo, sfida terminata sul punteggio di 1-1. Al termine dell’incontro, Ancelotti e i giocatori hanno abbandonato direttamente il San Paolo senza rilasciare interviste e annullando di propria iniziativa il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. Come riportato dall’odierna edizione di […] L'articolo Napoli, clamorosa “rivolta”: ...

Napoli-Salisburgo 1-1 - pagelle / Lozano coi fatti e Insigne con le parole : sono con Ancelotti : MERET. In area, almeno nel primo tempo, piovono palloni come meteoriti durante il Big Bang, però i malefici rossi della Red Bull non centrano mai la porta. Ci vuole l’aiutino di Kalidou per far fare un tiro in porta al bovino Haaland, di rigore. E chest’è, Ilaria cara – senza voto Tu te l’immagini Meret nello spogliatoio? Con il suo àplomb da nordico, come potrà aver reagito all’ammutinamento? Di lui mi colpisce il modo discreto e ...

CorSport : contro l’Atalanta Ancelotti riparte da Insigne - Mertens e Callejon. Con Lozano al loro fianco : Il Napoli ha deciso come aggredire l’Atalanta delle meraviglie, scrive il CorSport. E per non restare troppo fuori dalla zona Champions della classifica dopo il pareggio di Ferrara. L’arma scelta è il trio dei tenori, Callejon-Insigne-Mertens. Con Lozano in appoggio. Un terzetto storico, che ha sempre fatto la differenza. Un mix di fantasia e gol. Se davvero saranno loro a scendere in campo stasera contro la squadra di Gasperini, sarebbe la loro ...

Bernardi : “Avevo capito subito l’entità dell’infortunio di Malcuit. Insigne-Ancelotti? I dialoghi sono stati naturali” : Bernardi: quando il Napoli ha preso gol, la colpa è stata data alla confusione che hanno fatto i giocatori. A livello di tempistiche ed intensità, hanno sbagliato A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Davide Bernardi che ha parlato del Napoli, dell’infortunio subito da Malcuit e del rapporto tra Insigne ed Ancelotti. Queste le parole del giornalista DAZN: “Malcuit? L’ho capito ...

Live Spal-Napoli 0-0 Ancelotti rilancia Milik e Insigne : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Spal-Napoli live dalle 15 : Ancelotti rilancia Milik e Insigne : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Da due giorni non penso che a quell’abbraccio Insigne Ancelotti : La verità è che ci penso ininterrottamente. Sono trascorse 48 ore e io ci penso. Ne parlo con tutti. È il mio termometro per capire quanto il mio interlocutore sia tifoso. Anche perché ormai a Napoli un virus si è impossessato della fu tifoseria. I neotifosi della Juventus sono come i replicanti di Blade Runner (ma quelli erano i buoni, questi sono gli infami). Apparentemente sono rimasti come prima. Apparentemente. Poi, però, si tradiscono. E, ...

Manolas : “Si fanno troppe catastrofi. Ancelotti-Insigne? Solo un piccolo litigio” : A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il difensore del Napoli Kostas Manolas. “Non mi sono allenato oggi, ho ancora dolore alla costola. Ho provato a tutti i costi ad esserci, ma contro la SPAL non ci sarò. A Salisburgo abbiamo fatto la gara giusta, loro sono molto fisici ed amano palleggiare. In casa non perdevano da troppo tempo, siamo andati subito in vantaggio ed hanno pareggiato. Poi siamo stati coraggiosi ed abbiamo ritrovato il ...

Mattino : Raiola ha passato giorni a casa Insigne - decisivo nel rapporto con Ancelotti : Uno dei grandi motivi per cui De Laurentiis scelse Ancelotti, scrive oggi il Mattino, era quello di formare un gruppo, un gruppo che permettesse al Napoli di colmare in altro modo il gap tecnico che avrebbe inevitabilmente avuto con le big. E con la soluzione del cosiddetto “cosa Insigne” Ancelotti ha ampiamente dimostrato come un leader clamo riesce a gestire lo spogliatoio anche nei momenti di crisi. L’attaccante azzurro ha ...

Insigne ha litigato con Ancelotti ed è ai margini. Poi Insigne segna - e si baciano - si amano : C’è un prima, che è la sosta per le nazionali. C’è tutto un trascinamento di pensieri e di idee durante la sosta, tutte sbagliate, tutte senza costrutto, senza un perché. Ci siamo noi, noi tifosi, noi scrittori, noi giornalisti, noi che abbiamo un’idea, un’opinione, un pensiero laterale, un’intuizione di mezza stagione. C’è Insigne che va in nazionale, che gioca, che si rinfranca, che si riposa. C’è Di Lorenzo che debutta, che calciatore, che ...

Insigne - la risposta è da campione e quell’abbraccio con Ancelotti… : E’ andata in archivio la terza giornata della fase a gironi di Champions League, nella serata di ieri importante scatto verso la qualificazione con il Napoli protagonista di un fantastico blitz sul campo del Salisburgo. La partita ha regalato spettacolo ed emozione, vantaggio per gli azzurri con una magia di Dries Mertens, pareggio del fenomeno norvegese Haaland, poi nuovo vantaggio con un altro gol del belga e nuovo pareggio del ...

Venerato : “Bello l’abbraccio tra Insigne ed Ancelotti - sa di ‘Guerra e pace” : Venerato sul migliore in campo: assolutamente Mertens. Ad un certo punto c’era bisogno di fisicità ed esperienza internazionale, così si spiega l’ingresso di Lorente Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il 2-3 con cui il Napoli ha battuto ieri il Salisburgo e per dar risalto all’abbraccio tra Insigne ed Ancelotti, avvenuto in occasione del terzo e decisivo goal del Napoli realizzato ...

Libero : Ancelotti sbaglia formazione ma il ribelle Insigne corregge l’errore e sballa il Napoli : Una “partita elettrizzante, in pieno stile europeo”, scrive Libero in merito alla partita giocata ieri dal Napoli contro il Salisburgo alla Red Bull Arena. Decisivi, per il risultato a favore degli azzurri, i veterani Mertens e Insigne. Il capitano subentra dalla panchina correggendo l’errore di formazione di Ancelotti. Il tecnico gli aveva preferito l’evanescente Lozano relegandolo in panchina. “Il Salisburgo non ...

Salisburgo-Napoli - che bello l'abbraccio tra Insigne e Ancelotti : Quattro colpi in una notte. Vittoria esterna in Champions dopo tre anni, Napoli a 7 punti e vicinissimo alla qualificazione agli ottavi, doppio Mertens che scavalca Maradona nella classifica dei...