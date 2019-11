A Buckingham Palace una mostra sui cani della regina Elisabetta

La regina Elisabetta ha deciso (e non torna indietro). Colpo di scena a Buckingham Palace : Svolta storica per la regina Elisabetta d’Inghilterra. La monarca più amata del mondo ha ufficialmente imposto un nuovo, drastico cambio nelle organizzazioni di Buckingham Palace e della corona inglese. La sovrana infatti ha deciso di attuare una modifica che piacerà molto al popolo animalista: secondo quanto avrebbe confermato uno degli stilisti personali della regina Elisabetta, la sovrana avrebbe decisi di dire un addio definitivo e completo ...

Meghan Markle e Harry - è giallo : scomparsa la loro foto da Buckingham Palace : Che fine ha fatto la foto di Meghan Markle e Harry? Fino a qualche mese fa l’immagine dei duchi di Sussex era ben visibile a Buckingham Palace, per la precisione sulla scrivania della Regina, nella celebre Queen’s audience room. Ora però l’immagine, tanto cara alla Sovrana sembra scomparsa nel nulla. Il mistero è iniziato quando Buckingham Palace ha diffuso le foto ufficiali dell’incontro di Elisabetta con Kisha ...

La confessione di Olivia Colman : «Quando ho rubato un rotolo di carta igienica a Buckingham Palace» : The Iron Lady (2011)The Lobster (2015)Fleabag (2016)The Night Manager (2016)Assassinio sull'Orient Express (2017)La Favorita (2018)Nessuno (o quasi) va a cena a Buckingham Palace senza portarsi a casa un qualche tipo di «souvenir» o un ricordo insolito dell’inedita serata. C’è chi si è impossessato del simbolo che indica la toilette delle donne (come Emma Bunton ai tempi delle Spice) o chi si è spinto oltre: Robbie Williams, per ...

Scandalo a Buckingham Palace - un pensionato chiede per la terza volta il test del Dna alla regina Elisabetta : è convinto di essere un erede dei Windsor : Scandalo a Buckingham Palace. Un pensionato francese ha pubblicato infatti un libro in cui rivela di avere buoni motivi per credere di essere un erede dei Windsor e per questo ha chiesto per la terza volta alla regina Elisabetta di sottoporsi al test del Dna. L’uomo, Francois Graftieaux, 73 anni, sostiene infatti che suo padre, Pierre-Edouard, è il figlio illegittimo di Edoardo VIII,il Duca di Windsor zio della Sovrana, che nel 1912 ebbe ...

La regina Elisabetta e la tradizione dell’ostaggio a Buckingham Palace - : Francesca Rossi L’apertura annuale del Parlamento inglese è un evento pieno di significati simbolici, come quello del diadema indossato dalla regina Elisabetta e di tradizioni tra cui spicca quella dell’ostaggio tenuto a Buckingham Palace per garantire l’incolumità dei sovrani inglesi Il 14 ottobre la regina Elisabetta ha presenziato all’annuale apertura del Parlamento e il suo discorso, come era prevedibile, ha avuto la Brexit come ...

Spendig review a Buckingham Palace? Kate licenzia l'assistente - : Francesca Galici Pare che Kate Middleton abbia licenziato una sua storica collaboratrice al ritorno dal viaggio di nozze. C'è chi dice che i motivi siano da ricercare in una ottimizzazione dei costi per Buckingham Palace. C'è aria di novità alla corte della Regina Elisabetta II, in particolare per quanto concerne l'entourage dei duchi di Cambridge. Pare che Kate Middleton abbia allontanato la sua storica segretaria dopo che questa è ...

La Regina Elisabetta cerca un aiutante per i suoi cavalli : 22mila sterline e alloggio a Buckingham Palace : Buckingham Palace è alla ricerca di una figura professionale che si prenda cura, a tempo pieno, dei cavalli di Sua Maestà. Per questo la Regina Elisabetta ha aperto ufficialmente le selezioni per assumere un aiutante specializzato. I requisiti principali? Grande passione per i cavalli ed esperienza pregressa in maneggi e simili. Il prescelto lavorerà a tempo pieno all'interno della tenuta di Buckingham Palace, prendendosi cura dei cavalli della ...

Asteroide grande quanto Buckingham Palace "sfiorera'" la Terra questa notte : Un Asteroide transiterà nelle prossime ore a una distanza relativamente vicina dalla Terra. Si tratta dell'SP3, un Asteroide già noto agli esperti, caratterizzato dalle dimensioni di circa 19...

Kate Middleton e Meghan Markle - le regole che devono seguire ai banchetti di Buckingham Palace : La vita dei Royals britannici è piena di regole molto rigide che riguardano anche i momenti di convivialità. Kate, Meghan e gli altri membri della famiglia reale, quando partecipano ai banchetti a Buckingham Palace devono seguire infatti un protocollo specifico. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo una curiosità che è stata resa nota da un documentario trasmesso su Channel 5. Di cosa stiamo parlando di preciso? Dello stratagemma ...

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi - nozze nel 2020. L’annuncio di Buckingham Palace : Beatrice di York sarà la prossima sposa reale. Annunciato il fidanzamento con Edoardo Mapelli MozziBeatrice di York sarà la prossima sposa reale. Annunciato il fidanzamento con Edoardo Mapelli MozziBeatrice di York sarà la prossima sposa reale. Annunciato il fidanzamento con Edoardo Mapelli MozziBeatrice di York sarà la prossima sposa reale. Annunciato il fidanzamento con Edoardo Mapelli MozziSarà Beatrice di York, primogenita del principe ...

Buckingham Palace - tutto è pronto per la successione al trono - : Francesca Rossi La regina Elisabetta non abdicherà mai, consapevole che l’impegno preso molti anni fa con il popolo britannico non si può rescindere, ma Buckingham Palace ha già studiato nei minimi dettagli cosa accadrà al momento della successione e il principe Carlo si prepara ormai da molto tempo a quel momento La regina Elisabetta è sul trono da 67. Il suo è il regno più lungo della Storia britannica e lei è la sovrana più ...