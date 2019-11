Nasce ‘Combivino’ | a Roma prima app per abbinare vino al cibo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019)laapp che abbina automaticamente i cibi ai vini: Combi. Grazie a infinite combinazioni chiunque puòi giusti vini a qualsiasi piatto. La tecnologia dei dueni esperti di tecnologia e vini, dopo il grande successo dei primi giorni in Italia, è pronto per il lancio in tutto il mondo. Mai più impreparazione o incertezze nella scelta del, ma si potrà anche “ostentare” una certa conoscenza dei vini e il loro accostamento con i cibi con l’amata o l’amato, fra colleghi, amici o parenti. Il tutto è possibile grazie all’applicazione Combirealizzata dal giovane imprenditore Alessio Papasergio, specialista di economia aziendale con la passione per l’enogastronomia, e dall’esperta di vini Federica Zevi. L’applicazione è scaricabile gratuitamente nelle versioni IOS e Android. Alessio ...

