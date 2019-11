CorSport | troppa tensione | Ancelotti ha preferito non parlare

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Non è stato semplice per il Napoli giocare la partita contro il Salisburgo dopo una settimana in cui è successo di tutto, scrive il Corriere dello Sport. Dall’Atalanta all’Olimpico fino alla decisione del ritiro da parte di De Laurentiis. La squadra è stata assalita dal senso di fragilità, dalla “paura di rovinare tutta una stagione, subito, già da novembre”. Napoli-Salisburgo è stata un tormento per tutti, anche per Carlo, “che ad un certo punto, dopo il tredicesimo e il quattordicesimo palo, deve aver pensato che la sfortuna esiste ma anche il coraggio, che aiuta ad uscire dalle tenebre”. Un’ora e mezzo di partita durissima, piena di paure di rovinare un anno intero, fino al gol di Lozano, per sfilare via quell’incubo e consentire ad“di guardare di nuovo oltre le ombre che però restano nell’umore” Ecco perché il tecnico non si è presentato ai microfoni nel ...

