Sorteggi ATP Finals – Decisi i due gruppi | girone di fuoco per Berrettini

Next Gen Atp Finals 2019 – Sorteggiati i gironi : gli avversari di Jannick Sinner : Sorteggiati i gironi delle Next Gen Atp Finals 2019: l’azzurro Jannik Sinner inserito nel Gruppo B Sorteggiati quest’oggi, presso la Flagship Lavazza di Piazza San Fedele, i gironi delle prossime Next Gen Atp Finals 2019 che prenderanno il via martedì 5 novembre all’Allianz Cloud di Piazza Stuparich a Milano. Grande attesa per scoprire gli avversari del giovane talento italiano Jannik Sinner, sorteggiato nel Gruppo B con ...

Tennis - ATP Finals 2019 : quando si svolgerà il Sorteggio? Data - programma - orario d’inizio - tv : c’è Matteo Berrettini : Martedì 5 novembre si svolgerà il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione a cui partecipano i migliori otto Tennisti dell’anno solare. A ospitare l’evento, in programma dal 10 al 17 novembre, sarà la O2 Arena di Londra (Gran Bretagna): gli otto giocatori saranno divisi in due gruppi da quattro atleti ciascuno che si affronteranno tra loro una volta, i primi due classificati accederanno alle semifinali ...

Tennis - ATP 500 Basile 2019 : Sorteggiato il tabellone. Fognini verso la sfida con Tsitsipas - ci sono Federer e Bautista Agut : È stato sorteggiato il tabellone del Torneo ATP 500 di Basilea che andrà in scena dal 21 al 27 ottobre sul cemento indoor della località svizzera, si tratta di un appuntamento cruciale per la corsa verso la qualificazione alle ATP Finals. Matteo Berrettini sarà impegnato a Vienna e osserverà da vicino i risultati di due diretti avversari per l’accesso all’atto conclusivo della stagione: lo spagnolo Roberto Bautista Agut e Fabio ...

Tennis - ATP 500 Vienna 2019 : Sorteggiato il tabellone. Berrettini pesca Edmund - Sinner e Sonego con due qualificati - subito Thiem-Tsonga : E’ stato sorteggiato quest’oggi il tabellone principale del torneo ATP 500 di Vienna, che assieme a quello di Basilea sarà l’ultimo del 2019 prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy e delle ATP Finals. Proprio questo è l’obiettivo di diversi tra coloro che prendono parte a questo torneo, che ha nella testa di serie numero 1 il padrone di casa Dominic Thiem, subito atteso da un difficile impegno con il francese Jo-Wilfried ...