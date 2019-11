Settore Bentegodi chiuso per un turno | Roma multata

Balotelli - inchiesta per discriminazione razziale. Chiuso un Settore del Bentegodi - il Verona caccia l'ultrà : Un turno di chiusura per il settore dello stadio Bentegodi dal quale sono partiti domenica gli insulti razzisti nei confronti di Mario Balotelli . Mentre il presidente della Figc, Gabriele Gravina,...

Il giudice sportivo ha ordinato la chiusura di un Settore dello stadio Bentegodi di Verona per i cori razzisti a Mario Balotelli : Il giudice sportivo della Serie A ha ordinato la chiusura per un turno del settore “poltrone est” dello stadio Marcantonio Bentegodi di Verona come sanzione per i cori razzisti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia. Il giudice sportivo ha scritto