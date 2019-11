Per Bortuzzo margini di miglioramento ma è da escludere un recupero totale

Manuel Bortuzzo : “La lesione midollare non è stata totale. Mi sono dato dieci anni Per tornare a camminare” : “Per 12 millimetri sono ancora qui”. Con il sorriso Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto colpito 9 mesi fa da un proiettile che lo ha costretto alla sedia a rotelle, da Fabio Fazio a Che tempo che fa rivela che se “il proiettile avesse preso l’aorta addominale avrei avuto 90 secondi di vita. Per un filamento rimasto potrei tornare a camminare ancora”. Manuel spera di alzarsi dalla sedia a rotelle e, stando ...

Le due Persone che spararono a Manuel Bortuzzo sono state condannate a 16 anni : Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sono stati condannati a 16 anni di carcere per il tentato omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della sua compagna, il 3 febbraio a Roma. Bortuzzo fu ferito dai colpi di pistola sparati contro di lui

Manuel Bortuzzo a Italia Si : “Non c’è pena Per chi mi ha sparato” : Italia Si, Marco Liorni intervista Manuel: “Non esiste una pena per chi mi ha sparato” Si è raccontato con una lunga e toccante intervista nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 28 settembre 2019, Manuel Bortuzzo, presente dall’inizio di questa nuova stagione come saggio fisso, accanto a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e un quarto giudice che varia di volta in volta (oggi Raimondo Todaro, preceduto da Adriano Panatta ...

Manuel Bortuzzo - chiesti 20 anni Per gli aggressori : La Pm Elena Neri ha chiesto 20 anni di carcere, formulando l'accusa di tentato omicidio, per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due responsabili dell'aggressione e del ferimento di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto azzurro. Il nuotatore venne aggredito lo scorso 2 febbraio in Piazza Eschilo, nel quartiere Axa a Roma, mentre era in compagnia della sua fidanzata. I due aggressori succitati sono i responsabili del ferimento di ...

Manuel Bortuzzo - chiesti vent’anni Per Marinelli e Bazzano chi gli spararono : vent’anni di carcere. Tanto ha chiesto la pm Elena Neri per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due uomini di Acilia che ferirono Manuel Bortuzzo con un colpo di pistola nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 in piazza Eschilo all’Axa di Roma. Da allora non può muovere le gambe. Il giovane nuotatore è stato colpito per errore. Era con la fidanzata Martina che è rimasta illesa. I due sono stati scambiati per altre persone da Marinelli e ...

