Pazza Inter si butta via | Dortmund rimonta e vince 3-2

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) L'per una sera torna. Prima domina a cospetto del muro giallo del Westfalenstadion e va sul 2-0, poi si spegne e crolla nella ripresa, uscendo con una sconfitta per 3-2 che complica notevolmente la corsa verso gli ottavi di Champions League. Una partita a due volti, che dimostra come sia ancora tanto il lavoro che dovra' fare Antonio Conte per sradicare il seme della pazzia dai suoi uomini. E dire che la serata si era messa subito in discesa per i nerazzurri. Pronti, via e l'infatti passa in vantaggio grazie ad una azione personale del solito Lautaro Martinez, che scappa a tutta la difesa tedesca, resiste al ritorno di Hummels e Weigl prima di battere Burki col mancino per il suo terzo gol consecutivo in Champions League (ultimoista a riuscirci Eto'o nel 2010). Il colpo a freddo porta all'immediata reazione del Borussia, che attacca e sfiora il pareggio al 18' ...

