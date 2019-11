L’auto giapponese in legno cinque volte più resistente di quelle in acciaio

Fonte : wired

(Di martedì 5 novembre 2019) credit: http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/ncv/ Ultimamente, nel mondo dell’automotive, lo studio sui materiali, che sono diventati sempre più sostenibili e riciclabili, sta assumendo grande importanza. Tesla, tanto per fare un esempio, ha detto addio all’impiego di pellami di origine animale per abbracciare materiali sintetici. Esempio seguito a ruota anche da Volvo. Ma il Ministero dell’Ambiente, da sempre particolarmente sensibile verso le problematiche ambientali, ha deciso di fare di più, realizzando, in collaborazione con l’Università di Kyoto, una supercar utilizzando il CNF, nanofibra di cellulosa (Cellulose Nano Fiber), un materiale di origine vegetale, che è stato impiegato sia nella carrozzeria che negli interni. Credit: http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/ncv/ Questo materiale ha caratteristiche tecnologiche e fisiche notevoli perché è...

