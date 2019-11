Trano si ritira dalla corsa a capogruppo del M5s alla Camera | ma si candida Crippa

Trano si ritira dalla corsa a capogruppo del M5s alla Camera - ma potrebbe candidarsi Crippa : L'annuncio è arrivato con un messaggio inviato nelle chat dei parlamentari a tarda sera, di domenica. "Ci presenteremo con un’unica squadra alla prossima votazione", ha scritto Raffaele Trano . Che ufficializza, così, il suo ritiro d alla corsa per eleggere il nuovo capogruppo del M5s alla Camera . Una

Lo sTrano caso di un paper ritirato sull’attacco chimico in Siria : (foto: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images) Le notizie che arrivano dalla Siria, stanno generando indignazione e reazioni politiche. Ma mentre i curdi hanno chiesto protezione a Damasco per difendersi dall’attacco turco, un caso editoriale che ha che fare proprio con la Siria e con gli attacchi chimici della primavera 2017 sta facendo discutere parte del mondo scientifico. Si tratta di un articolo a firma di alcuni esperti che ha messo in ...