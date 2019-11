Salvini contro Balotelli | Operaio Ilva vale 10 volte più di lui

Regionali Emilia-Romagna - Stefano Bonaccini contro Matteo Salvini : "Lui sostituiste e copre la Borgonzoni" : Il voto in Emilia-Romagna è fatidico per questo governo. Se anche la roccaforte scarlatta si ribella ed elegge il centrodestra per l'alleanza Pd e Cinque Stelle è la fine. Cerca di minimizzare Stefano Bonaccini, il governatore dem uscente della Regione, che fa eco a Giuseppe Conte: "Gli emiliano-rom

Padre Zanotelli contro Ruini : Salvini esprime estrema destra : Il cardinale Camillo Ruini ha aperto al dialogo con Matteo Salvini, ma i cosiddetti "preti di strada" non sono affatto concordi sulla necessità di costruire un canale di comunicazione tra la Chiesa cattolica e il leader del Carroccio. L'ex vertice della Cei ha alimentato una discussione che negli ambienti ecclesiastici è animata da una serie di posizioni diverse. Si tratta di uno scambio dialettico che va avanti da tempo, almeno dalle passate ...

Mara Carfagna e il documento dei 24 azzurri contro Matteo Salvini : nel mirino la deriva di Forza Italia : Che sia un semplice documento anti-Salviniano o un vero gruppo parlamentare autonomo, lo si capirà nei prossimi giorni. Al momento l' unica certezza è che in Forza Italia la spaccatura è profonda. Un tot di deputati e senatori azzurri non condivide la linea berlusconiana, la giudica troppo appiattit

Manovra : Gubitosa (M5S) - ‘stop Iva è nostro impegno contro tassa Salvini’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Avevamo detto che l’Iva non sarebbe aumentata e abbiamo mantenuto la promessa con i cittadini. Non è stato facile scongiurare un aumento di tasse per 23 miliardi, una tassa media di 600 euro a famiglia. Una stangata che si sarebbe abbattuta soprattutto sulle famiglie con due o tre figli perché gli aumenti non avrebbero riguardato solo i beni di consumo quotidiani, ma tutti”. Così in una ...

Francesca Pascale contro Salvini e avvia un'associazione Lgbtq : Il giorno della manifestazione del centrodestra in Piazza San Giovanni a Roma, tra i numerosi assenti dell'area di Forza Italia c'era anche Francesca Pascale, la fidanzata di Silvio Berlusconi. Proprio quel giorno la 35enne compagna dell'ex Premier ha deciso di lanciare il suo profilo Instagram con una foto di se stessa seduta su una panchina arcobaleno e un messaggio ben chiaro: "Questo è il mese delle famiglie... Di tutte le famiglie", ...

Tu sì que vales - Maria De Filippi : la battuta contro Matto Salvini in prima serata. Cosa è successo : Scatenata Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Tu sì que vales: al termine dell’esibizione di un concorrente della scuderia Scotti, si è lasciata andare a una battuta sul leader della Lega e sulle politiche legate all’immigrazione. Così, poco dopo la De Filippi è salita su un canotto disposto al centro del palco poco dopo la fine della performance. Nel frattempo, l’amica Sabrina Ferilli, divertita, l’ha invitata pensare al momento in cui ...

Conte licenziato da Renzi : "Avanti fino al 2023 - con o senza lui. Igiene istituzionale contro Salvini" : Con o senza Giuseppe Conte premier, la legislatura arriverà a scadenza naturale. Matteo Renzi, in una intervista al Messaggero, sgancia un nuovo siluro su un governo più che traballante. La picconata è a 360° e parte dalla manovra: "C'è bisogno di eliminare i tre principali errori rimasti: le tasse

Accordi & Disaccordi (Nove) - Andrea Scanzi : “Intellettuali contro il M5s? Favoriscono Salvini” : “Mi ha molto colpito la reazione degli intellettuali del nostro Paese al risultato delle elezioni in Umbria. Sono sempre contrari, a prescindere, al Movimento cinque stelle”. Andrea Scanzi commenta così i risultati delle elezioni in Umbria, nel suo monologo all’interno del talk politico ‘Accordi e DisAccordi’, in onda sul Nove tutti i venerdì alle 22.45, condotto insieme a Luca Sommi. Il giornalista e scrittore fa i nomi di chi ...

Migranti - scontro Salvini-Lamorgese. Lei : "Non c'è invasione" - lui : "Non conosce i dati" : Matteo Salvini non perde tempo e replica a stretto giro su Facebook alle parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sul fatto che non c’è "nessuna invasione di Migranti" nel nostro Paese ma che anzi, quando mancano due mesi alla fine del 2019, gli sbarchi risultano diminuiti di oltre la metà rispetto all’anno scorso. Migranti, Lamorgese a Salvini: 'Non c’è nessuna ...

Diritto e Rovescio - duro scontro Vauro – Matteo Salvini sul salame di maiale - il leader leghista al vignettista “prenditi un Maalox” : Un duro scontro in una trasmissione “Diritto e Rovescio” che stava filando senza alcun intoppo andata in onda su Rete 4 nella serata di ieri. Gli inviati di Paolo Del Debbio, conduttore di Diritto e Rovescio, sono riusciti a intercettare alla festa della zucca che si è svolta a Ziano in provincia di Piacenza, il leader leghista Matteo Salvini. Matteo Salvini è apparso in grande forma molto allegro anche per la bellissima ...

Piazzapulita - Lilli Gruber attacca Salvini : "Zecca? Termine usato contro gli ebrei" : "Trovo intollerabile lo sdoganamento del linguaggio violento". Lilli Gruber a Piazzapulita di Corrado Formigli ce l'ha con tutti ma soprattuto con lui, Matteo Salvini. La conduttrice di Otto e mezzo sostiene che il linguaggio di certi politici sia responsabile del clima di odio. In particolare stigm

Elezioni Emilia-Romagna - Salvini a Parma : centinaia di manifestanti contro il leader della Lega : Matteo Salvini è in Emilia-Romagna per aprire la campagna elettorale per le regionali del prossimo 26 gennaio. Uno schieramento di forze di polizia in tenuta antisommossa ha presidiato il centro di Parma dove a poca distanza l'uno dall'altro si sono svolti il comizio del leader della Lega e una contromanifestazione di esponenti di sinistra.Continua a leggere

Senato - nasce la commissione Segre contro razzismo e antisemitismo. Il centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

