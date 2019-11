Qual è il momento migliore per prenotare una stanza d’albergo?

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoViaggiare, in generale, è costoso. Spesso, però, una delle spese maggiori di un viaggio riguarda la sistemazione.Secondo diversi studi, ilper acquistare un biglietto aereo a buon prezzo è 70 giorni di anticipo. Ma vale lo stesso anche per gli alberghi?Per far luce sulle tariffe alberghiere, HuffPost si è rivolto ad esperti di viaggio e prenotazioni.Quanto tempo prima è consigliabile?Potrebbe suonare contradditorio, ma spesso il segreto per accaparrarsi una buona offerta è aspettare fino all’ultimo minuto e poila.“I gestori delle strutture preferiscono una camera occupata, anche per un costo inferiore, a una camera libera; ciò significa che il prezzo scende man mano che la ...

