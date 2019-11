Da un anno è morto d’infarto ma continua a inviare mail ad amici e parenti

Morgan : 'mi voglio morto'/ 'L'Italia non rispetta gli artisti - mi hanno tolto...' : Morgan si sfoga a poche ore dalla serata dedicata a Domenico Modugno: 'mi vogliono morto. In Italia non si rispettano gli artisti, mi hanno tolto...'.

Bari - ladri senza cuore rubano un’auto con un cane dentro - e nonostante l’appello disperato della padrona - lo fanno ritrovato morto sui binari : Una fine atroce quella di Zeus, un docile cane da caccia che ha avuto l’unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il 26 ottobre scorso, in uno dei quartieri alla periferia di Bari a Palese, dei ladri hanno rubato un’auto e poi si sono accorti che al suo interno c’era un cane nel suo trasportino. La padrona, tramite Facebook, aveva chiesto con un post pubblico di aiutarla a ritrovare il suo cane di nome ...

I curdi non si fanno illusioni. “Baghdadi sarà anche morto ma i miliziani ci sono ancora” : A Qamishlo, Rojava, Siria del Nord Est, sono le 3 del pomeriggio quando il presidente statunitense Donald Trump conferma che Abu Bakr al Baghdadi, il leader dell’Isis, è stato ucciso in un’operazione condotta dalle forze speciali.In strada non si parla d’altro, anche se molti non ci credono. “Magari è scappato, forse non era lui”, mormorano gli anziani mentre si avviano a fare colazione verso il bazar. ...

Al Baghdadi morto - così gli Usa hanno scovato il Califfo. Il raid in 4 fasi : dalle informazioni della Cia al suicidio col giubbotto esplosivo : La caccia è finita a Barisha, un villaggio a 37 chilometri da Idlib, in Siria. È lì che da almeno 48 ore, secondo fonti d’intelligence, si nascondeva Abu Bakr al Baghdadi, fondatore dell’autoproclamato Stato Islamico e terrorista ricercato numero uno dagli Stati Uniti. Cinque anni a inseguirlo, due ore per accerchiarlo e costringerlo al suicidio pur di non finire nelle mani nemiche. Una fine da “cane”, l’ha definita ...

Cavallo si finge morto ogni volta che qualcuno tenta di cavalcarlo : le immagini che stanno facendo impazzire il web [FOTO e VIDEO] : È dura la vita quando si è una bestia da soma. Per questo, un Cavallo ribelle ha escogitato un modo unico per tenere alla larga i fastidiosi fantini: fingersi morto ogni volta che qualcuno prova a montare in sella. Il video delle sceneggiate del Cavallo, che trovate in fondo all’articolo, è diventato virale su YouTube, raccogliendo oltre 2,6 milioni di visualizzazioni dal mese di settembre al momento in cui scriviamo. Il video mostra il Cavallo, ...

Roma - morto Luca Sacchi. Il ragazzo ha reagito a una rapina per difendere la fidanzata - gli hanno sparato alla testa : È morto Luca Sacchi il ragazzo di 25 anni, un personal trainer Romano, ferito alla testa dopo aver provato a sventare una rapina avvenuta ieri sera a Roma e finita con un colpo di pistola...

È morto il gigolò delle star. Alla luce tutte le verità di Scotty che hanno fatto tremare il mondo del cinema : All’età di 96 anni e per cause naturali si è spento George Albert "Scotty" Bowers, conosciuto per essere stato il gigolò di Hollywood durante il periodo di massimo splendore del cinema americano. È morto a Los Angeles nella sua villa, lontano dalle luci della ribalta. Sposato con Lois Braid nel 1984, era vedovo da circa un anno. La sua storia ha dell’incredibile. Soprannominato semplicemente "Scotty", ha saziato le inclinazioni, i gusti e le ...

Padova - bodybuilder morto a 23 anni - l'allenatore : 'Prendeva cose che fanno male al cuore' : Il Mattino di Padova ha recentemente riportato alcune parole rilasciate da Matteo Martinez, l'allenatore di Daniele Pozzi, il bodybuilder 23enne trovato esanime in un b&b di Padova, dopo una gara. Martinez ha riferito che l'atleta probabilmente ci andava pesante, ovvero che prendeva cose che possono danneggiare il cuore. "Girava voce che ci andasse pesante", ha confessato l'ex allenatore di Daniele, senza giri di parole. Pozzi non era ...

L'allenatore del bodybuilder morto a 23 anni : "Prendeva cose che fanno male al cuore" : “Girava voce che” Daniele Pozzi, culturista di 23 anni trovato morto in un b&b di Padova, “ci andasse pesante”. A parlare è Matteo Martinez, l’allenatore del bodybuilder originario di Varese. “Prendeva cose che possono fare male al cuore”. A riportare le parole di Martinez è Il Mattino di Padova:“Io avevo iniziato ad allenarlo solo quattro settimane fa ma girava voce che ci ...

Morto Walter Nicoletti - allenatore di periferia : da Empoli a Cesena - sfiorò la B col Gualdo nell’anno del terremoto che sconvolse l’Umbria : Uno specialista di categoria e di periferia, capace di costruire squadre solide ma sempre votate al divertimento. Sarà per questo che in tutte le città, tante, in cui si è ritrovato ad allenare – dalla sua Romagna alla Toscana, fino alla Puglia e alla Sicilia – il ricordo di Walter Nicoletti è sempre positivo. Nicoletti è Morto nella notte a Rimini, dopo una lunga malattia che lo aveva privato dei baffi, segno di riconoscimento ...