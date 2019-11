Maltempo - allagamenti e frane in Campania : Caserta e Salerno le province più colpite [DATI] : Nel Casertano e nel Salernitano si sono registrate le maggiori precipitazioni in Campania, con valori di pioggia caduta nelle ultime 12 ore nell’area di Terra di lavoro dai 100 ai 140 mm (con punte massime a Roccamonfina dove si sono registrati 150 mm) e fra i 50 e i 140 mm di Tramonti (la punta massima registrata in provincia di Salerno): lo comunica la Protezione civile della Regione Campania. Tra le zone maggiormente colpite, anche a ...

Salerno - rissa tra extracomunitari : calci e pugni anche alle donne : Ignazio Riccio I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno fatto molta fatica per sedare gli animi. Non è il primo episodio di violenza in città Tutto è cominciato quando due extracomunitari di origini marocchine, in tarda serata, hanno iniziato a discutere animatamente nelle vicinanze di un esercizio commerciale. In poco tempo si è passati dalle parole ai fatti e una banale lite, per futili motivi, si è trasformata in una ...

Salerno - uccide a coltellate un giovane davanti al bar : arrestato l’assassino : La vittima è il figlio di un noto imprenditore di Capaccio-Paestum, nel Salernitano, ucciso a coltellate da un giovane pregiudicato di 25 anni, nel cuore della notte, davanti a un bar, in località Torre di Mare. L’omicidio è avvenuto in seguito ad un litigio per futili motivi, davanti ad altre persone, che sono state convocate dai carabinieri per testimoniare sull’accaduto. l’assassino, che in un primo momento era fuggito, si è poi costituito in ...

Salerno in lutto - ragazza 15enne si toglie la vita gettandosi sotto un treno : Agropoli e tutta la Campania in lacrime per il folle gesto di Giorgia, la quindicenne che nella giornata di ieri ha deciso di togliersi la vita gettandosi sotto il treno Salerno-Paola. La ragazza non avrebbe superato la morte del fidanzato, che qualche mese prima aveva deciso di farla finita sparandosi un colpo mentre si esercitava al poligono. Il folle gesto I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri, sabato 26 settembre, ad ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Salerno : 30enne accoltellato a morte - 27 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. In provincia di Salerno un ragazzo di 30 anni è stato ucciso, accoltellato a morte, 27 ottobre 2019,

Salerno - 33enne ucciso dopo la lite in un bar : l'assassino si costituisce ai carabinieri : Una brutta tragedia si è verificata questa mattina domenica 27 ottobre, alle prime ore dell'alba, in provincia di Salerno, precisamente a Capaccio Paestum, nella località nota come Torre di Mare. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, un 33enne del posto, Francesco De Santi, è stato ucciso a coltellate dopo aver litigato con un soggetto in un bar della zona. Il dramma si sarebbe verificato subito dopo l'alterco: l'aggressore, ...

Salerno - 33enne ucciso a coltellate dopo una lite al bar : l'assassino si costituisce poco dopo : Prima la lite in un bar, per motivi legati a vecchi dissidi personali, poi la coltellata fatale. Così è morto, la scorsa notte, un 33enne a Capaccio Paestum (Salerno). l'assassino,...

Programmi TV di stasera - sabato 26 ottobre 2019. Sabrina Salerno - Paola Gassman e Emma Marcegaglia tra «Le Ragazze» di Gloria Guida : Gloria Guida - Le Ragazze Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. La quinta puntata sarà dedicata al mondo di Ben Hur, il film kolossal campione di incassi nel 1959, vincitore di ben 11 premi Oscar. Alberto Angela farà rivivere la storia del celebre auriga e la città di Roma del ...

“Hai vinto tu”. Sabrina Salerno oltre ogni limite : il selfie dall’alto punta sul seno immenso : Sabrina Salerno continua a fa sognare i fan. Era un’icona di bellezza negli anni ’80 ma il tempo per lei non è stato un nemico e ancora oggi la cantante mostra un fisico scultoreo che fa perdere la testa ai fan. Il suo corpo burroso da pin up è una roba d’altri tempi. E gli uomini non restano certo indifferenti. Sabrina Salerno, poi, è consapevole della sua bellezza e ama provocare… Quale modo migliore di Instagram per farlo? “L’amore in fondo ...

Salerno - ritrovato un carro armato americano in fondo al mare di CapaccioPaestum : Quel carro armato delle forze alleate americane era in fondo al mare dal 1943, quando le truppe di soldati sbarcarono sul litorale salernitano per poi marciare verso Napoli. A distanza di 76 anni i palombari del gruppo operativo subacquei della Marina Militare hanno riportato in superficie il relitto, che giaceva nelle acque di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. I palombari si sono immersi in profondità, a circa 25 metri, e hanno ...

Salerno - sparatoria in ospedale per un mancato ricovero : due i feriti : Una violenta rissa esplosa all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava dei Tirreni, nel Salernitano, è finita in una sparatoria con due feriti. La lite, secondo le prime testimonianze dei presenti, sarebbe cominciata per un mancato ricovero. Il figlio di un paziente, innervosito dalla lunga attesa, era stato invitato ad uscire dal pronto soccorso da un medico di turno, ma prima di andare via lo aveva aggredito e ...

Salerno - sparatoria per un mancato ricovero all'ospedale di Cava de' Tirreni : due feriti : Un brutto episodio si è verificato ieri pomeriggio, lunedì 21 ottobre, presso l'ospedale di Santa Maria dell'Olmo, nel salernitano, dove un uomo ha improvvisamente fatto fuoco verso un'altra persona. Tutto sarebbe successo all'esterno del nosocomio e la causa di tanta furia sarebbe stato un mancato ricovero, un gesto che poteva trasformare un normale pomeriggio di lavoro in tragedia: secondo quanto riferiscono la stampa locale e nazionale, pare ...

Salerno - spari al pronto soccorso tra parenti del medico e del paziente : 2 feriti : È finita a colpi di pistola la lite scoppiata all’ospedale di Cava dè Tirreni in provincia di Salerno. Due le persone rimaste ferite. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, un uomo, dopo aver accompagnato il padre al pronto soccorso, ha aggredito il medico di turno che lo invitava a lasciare la sala d’attesa. Una volta allontanato l’uomo è stato raggiunto nel piazzale dell’ospedale dal padre del medico che, ...

Sentenze tributarie pilotate in cambio di soldi o posti di lavoro. Sette arresti a Salerno : Debiti col fisco (per milioni di euro) cancellati in cambio di una mazzetta o della promessa di un posto di lavoro a un figlio o a un parente di un giudice. Dopo i 14 arresti dello scorso maggio, si allarga l’inchiesta della procura di Salerno sulle Sentenze pilotate nella commissione tributaria della città campana. Questa volta sono Sette le persone finite in carcere. Si tratta di giudici, funzionari, commercialisti e imprenditori. ...