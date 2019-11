La Libia “apre” a modifiche Memorandum | maggiore vigilanza su centri migranti libici

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 3 novembre 2019) L'Italia chiede alladi migliorare ilsul contrasto all'immigrazione clandestina, Tripoli risponde facendo sapere che ''ogni accordo si può cambiare, se c'è l'intesa di entrambe le parti, ma dobbiamo vedere cosa ci viene chiesto''. ''Dobbiamo studiare le richieste e poi decideremo'', avverte Hassan al Houni, consigliere per i media del premier libico Fayez Serraj. Nell'ultimo giorno utile per notificare un'eventuale denuncia dell'accordo firmato il 2 febbraio del 2017, che dunque viene così rinnovato tacitamente, fonti governative hanno reso noto che, sulla base dell'articolo 3 del, è stata chiesta la convocazione della commissione congiunta Italo-libica, creata allo scopo di "individuare le priorità d'azione, identificare gli strumenti di finanziamento, l'attuazione ed il monitoraggio degli impegni assunti". Una commissione che per tutto il 2017 si è riunita ...

