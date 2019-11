«Non mi piace dormire abbracciati» È normale?

Sarri : “La Var Non mi piace - e in Italia si usa troppo” : Non gli piace la Var, e non vorrebbe nemmeno poter invocarla lui durante la partita “perché sarei a rischio espulsione”. Maurizio Sarri tornerebbe volentieri indietro al tempo dell’allenatore che si lamenta dell’uomo e non della macchina. Cosa che il tecnico della Juve faceva di prassi, quando per esempio diceva che “per ottenere un rigore il Napoli dovrebbe avere la maglia a righe”. Ora che la maglia a ...

Emis Killa : 'Trap? Tutti uguali - scarsi e finti - Non mi piace la mentalità che trasmette' : Stanno facendo ampiamente discutere nel rap web alcune recenti dichiarazioni di Emis Killa sulla trap, a dir poco critiche nel complesso, nonostante il rapper di Vimercate abbia specificato di non voler criticare tutto ciò che sia riconducibile al più popolare tra i sottogeneri del rap. Emis Killa: 'Io con la musica ho comprato casa, il vostro trapper preferito vive coi genitori' "Il problema di oggi – ha spiegato l'artista classe 1989 – è che ...

Philippe Daverio - polemiche dopo Il Borgo dei borghi. A Le Iene confessa : “A me la Sicilia Non piace. Terroni che rosicano”. Poi però ci ripensa : “Chiedo scusa” : Bufera sullo storico dell’arte Philippe Daverio. Durante il concorso televisivo “Il Borgo dei borghi” su Rai Tre tra Bobbio e Palazzolo Acreide ha vinto il comune della provincia di Piacenza, mentre la città della Provincia di Siracusa si è piazzata subito dopo, al secondo posto. Il televoto aveva premiato in maniera massiccia la seconda classificata, quindi determinante è stata la giuria di qualità presieduta da Philippe Daverio, che ...

Preben Elkjaer a Libero : “Non mi piace la Var” : Libero intervista Preben Elkjaer, ex attaccante del Verona che vinse lo scudetto nel 1985, il suo unico scudetto. Il Verona ha vinto lo scudetto nell’unico anno del sorteggio arbitrale integrale. Ora c’è il Var: è un aiuto per le “provinciali”? «Sicuramente le tutela di più, ma non è uno strumento che mi piace tanto». Perché? «Non dà certezze. Nemmeno io, che ho giocato ad alti livelli per vent’anni e commento partite tutte le settimane, so al ...

Non vi piacerà sapere come e quando Android 10 arriverà sul OnePlus 7 Pro 5G : OnePlus conferma che Android 10 sul OnePlus 7 Pro 5G arriverà non prima del Q1 del 2020 L'articolo Non vi piacerà sapere come e quando Android 10 arriverà sul OnePlus 7 Pro 5G proviene da TuttoAndroid.

Perché all’uomo che ha “acceso” internet 50 anni fa Non piace com’è andata a finire : Leonard Kleinrock, uno dei padri di internet, nel suo nuovo laboratorio all’Ucla (crediti foto: Robyn Beck / AFP – Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images) internet ha cambiato il mondo. Ormai è banale dirlo, ma è una rivoluzione iniziata cinquant’anni fa, esatti. Tra i tanti fenomeni epocali della storia umana, di questo conosciamo persino il minuto preciso in cui è iniziato: alle 22.30 del 29 ottobre 1969. In quell’istante è stato ...

Ciclismo – Nibali analizza il Giro 2020 - la sincerità dello Squalo : “ecco cosa Non mi piace” : Vincenzo Nibali sincero sul percorso del Giro d’Italia 2020 svelato pochi giorni fa a Milano: le parole dello Squalo dello Stretto E’ stato presentato pochi giorni fa il Giro d’Italia 2020: la 103ª edizione della Corsa Rosa si prospetta ricca di spettacolo ed emozioni, con l’esordio assoluto in rosa di Peter Sagan. Vincenzo Nibali non è stato presente a Milano alla presentazione, poichì si trova negli Stati Uniti ...

Ciclismo – Egan Bernal rinuncia al Tour de France? “Il Giro mi piace davvero - ma Non voglio…” : Egan Bernal indeciso: le sensazioni del campione in carica del Tour de France sulle competizioni del prossimo anno Sono state svelate nei giorni scorsi le edizioni 2020 del Tour de France e del Giro d’Italia. In Francia non è mancato, alla presentazione della Grande Boucle, il campione in carica, Egan Bernal, che però potrebbe decidere di non difendere il titolo il prossimo anno, colpito positivamente dal percorso della Corsa Rosa: ...

“Mi dispiace mamma. Il viaggio Non è andato bene. Sto morendo perché Non posso respirare” : “Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all’estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto morendo perché non posso respirare“. E’ questo l’ultimo messaggio, straziante e duro come un macigno, inviato dal tir dell’orrore, quello ritrovato un paio di giorni fa in Gran Bretagna con 39 cadaveri nel container. Sono asiatiche le vittime del viaggio della speranza finito nel peggiore dei modi per loro, per le loro ...

